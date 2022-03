Convocats per la Plataforma Nacional per la Defensa del Transport per Carretera, centenars de camions han participat aquest dissabte en una «marxa lenta» per l’M-30 de Madrid que ha sigut definida per Manuel Hernández, president de l’entitat, com una «última empenta» a l’aturada indefinida que els camioners mantenen des de fa 13 dies.

El Govern s’ha compromès en les últimes hores a presentar un projecte de llei que doni seguretat als transportistes que treballen amb una rendibilitat mínima, però el representant dels camioners ha tornat a rebutjar el que considera «promeses a llarg termini» i ha assegurat que desconvocarà l’aturada quan hi hagi un decret que, de forma provisional, impedeixi contractar per sota dels costos mentre s’aprova el nou reglament. Treball a pèrdues «No podem esperar dos o tres mesos. Necessitem una mesura abans de començar a treballar que garanteixi que això ja serà així», ha reclamat Hernández en un missatge de Facebook. La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha respost a aquest avís reconeixent que «ningú pot treballar a pèrdues» i ha recordat que el Govern ja ha recollit aquesta petició en l’acord que ha firmat amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera. En una entrevista a TVE, Ribera ha defensat aquest acord i la necessitat de ser «escrupolosos» en la representació institucional, per evitar que «individualment es puguin qüestionar els grans acords a què es pugui arribar amb les organitzacions més representatives del sector». La minoritària Plataforma Nacional per la Defensa del Transport agrupa fonamentalment petits autònoms que fan transports de mitjana i llarga distància per altres empreses. Les seves principals reivindicacions es dirigeixen a evitar un abús de la subcontractació i que s’aboni pels seus serveis un preu inferior al dels costos. Suport dels partits El principal suport a l’aturada dels petits transportistes ha vingut avui de la portaveu de Vox al Congrés, Macarena Olona, que els ha animat a mantenir les seves reivindicacions i «no rendir el carrer». Per la seva banda, l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha urgit l’Executiu de Pedro Sánchez a resoldre el problema «pel camí més curt, senzill i directe, que és el d’abaixar impostos», mentre que el portaveu parlamentari de Cs, Edmundo Bal, ha opinat que l’acord a què s’ha arribat amb la patronal del sector és «totalment insuficient». Des de Cadis, el portaveu de l’Executiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha afirmat que aquest és «un bon acord que beneficia el sector» i ha demanat a la plataforma que sigui «sensible» i «conscient» del «moment difícil» que s’està vivint, amb «una guerra a les portes d’Europa», segons informa l’agència Efe. A més de la marxa per Madrid, que ha transcorregut amb el so dels clàxons de fons i sense incidents, els membres de la plataforma han convocat altres manifestacions en diverses províncies. Continuen les aturades Mentrestant, l’Associació d’Empresaris de Transports Discrecionals de Mercaderies per Carretera de Santander i Cantàbria (Asemtrasan) ha decidit en assemblea continuar amb les aturades i el cessament de l’activitat a la regió, al considerar «insuficients» les ajudes anunciades. L’Associació Empresarial de Transports Discrecionals de Mercaderies de l’Aragó (Tradime) també ha decidit en assemblea general extraordinària, amb un resultat «molt ajustat», seguir amb les aturades iniciades el dia 14 en protesta per l’alt preu dels combustibles, en espera que hi hagi «més concrecions». L’acord del Govern i la patronal inclou una rebaixa de 20 cèntims per litre en el combustible fins al 30 de juny, el que equival a un estalvi mitjà de 700 euros mensuals per camió i suposa ajudes per un total de 1.050 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 600 milions es destinaran a concedir una bonificació de 15 cèntims per litre de combustible als professionals, a la qual cosa s’afegiran 5 cèntims més –com a mínim– aportats per les petroleres i 450 milions en ajudes directes al sector, tant del transport de mercaderies com de viatgers.