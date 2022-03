El centre de formació professional (FP) per a l’automoció de Martorell el gestionarà la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La universitat catalana s’ha imposat a la consultora MSX i a la fundació Eurecat i ha guanyat la licitació d’aquest edifici públic que fa que està buit i sense gairebé activitat des del 2015. Pendent de licitador fins ara, la Generalitat va invertir al seu dia 17,6 milions d’euros per a les instal·lacions, més les despeses de manteniment d’un centre que al seu dia va ser dissenyat per impartir les formacions dels treballadors de l’automòbil cap a la transició als vehicles elèctrics.

La UPC ha sigut designada a través de concurs públic per assumir la concessió de Martorell durant 15 anys, amb la possibilitat de prorrogar-la 10 anys més.