El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista per a aquest divendres es dispararà un 16,9% en relació amb el seu registre d'ahir i tornarà a superar la cota dels 250 euros megavat/hora (MWh), en concret, fins als 263,85 euros.

Es trenca així la ratxa de vuit jornades consecutives en les quals el preu del 'pool' s'havia consolidat per davall de la barrera dels 250 euros. De fet, en només dos dies, des del dimecres d'aquesta setmana, quan el megavat/hora es va situar en 212,44 euros, el preu mitjà del mercat majorista s'encarirà un 24,2%.

D'aquesta manera, els nivells continuen marcant registres molt alts respecte al que es pagava el 25 de març de 2021, quan el preu de l'electricitat es va situar en 66,35 euros/MWh. Això suposa que aquest divendres el preu serà un 297,66% més car que fa just un any, és a dir, quasi quatre vegades més.

Segons dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) arreplegades per Europa Press, el preu màxim de la llum per a aquest divendres es donarà entre les 20.00 hores i les 21.00 hores, amb 300 euros/MWh, mentre que el mínim, de 226,01 euros/MWh, s'ha registrat entre les 04.00 i les 05.00 hores.