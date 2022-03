Les grans petrolieres eleven a 25 cèntims per litre la bonificació del carburant per als transportistes. El Govern va acordar aquest dijous amb el sector de mercaderies i viatgers una bonificació de 20 cèntims per litre per a tota mena de combustible (gasolina, dièsel, gas i adblue), dels quals l’Estat aportaria 15 cèntims i les petrolieres «un mínim» de 5 cèntims. Repsol i Cepsa, els dos gegants del sector, han anunciat que elevaran la seva contribució a 10 cèntims.

Repsol va anunciar dijous un descompte addicional de 10 cèntims per litre de combustible per als transportistes i autònoms que paguin el seu proveïment a través de la seva targeta Solred a les seves més de 3.300 estacions de servei que entrarà en vigor aquest dissabte fins al 30 de juny. A més, la companyia va anunciar l’ampliació en més de dos mesos, també fins al 30 de juny, del descompte de 10 cèntims per litre en els combustibles als clients particulars que utilitzen l’aplicació gratuïta Waylet. Mentrestant, Cepsa ha fet el mateix aquest divendres, amb un descompte de la mateixa quantia en cada proveïment, «no condicionat a pròxims proveïments i accessible a tots els usuaris», a les 1.500 estacions de servei que la companyia té repartides per tot Espanya des de l’1 d’abril i fins al 30 de juny. Segons Cepsa, aquest descompte de 25 cèntims per litre per als transportistes suposaria un estalvi d’uns 15 euros en un proveïment habitual d’uns 50 litres.

Repsol i Cepsa són les dues primeres marques del sector, amb un total de 5.000 estacions de servei, gairebé la meitat de les 11.000 gasolineres que hi ha a Espanya. Seguides de BP i Galp, amb el voltant de 1.300 establiments en total, que encara no s’han pronunciat sobre la seva aportació a la mesura. Per la seva banda, les gasolineres automàtiques (desateses) no es veurien afectades perquè la normativa (instrucció tècnica MIP-ITC04) els limita el temps de proveïment a tres minuts per a fins a 75 litres sota sanció de 30.000 euros, cosa que a efectes pràctics suposa impedir el proveïment a camions i vehicles de gran mida als seus locals.

Segons l’acord entre el Govern i els transportistes, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) serà l’organisme encarregat de supervisar que aquesta bonificació es trasllada en els preus minoristes i, per tant, arriba a la butxaca dels consumidors. El superegulador que dirigeix Cani Fernández realitza un seguiment diari del preu dels combustibles per als consumidors i elabora mensualment informes sobre els preus majoristes i minoristes d’aquest mercat.