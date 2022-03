El Govern central i el Comitè Nacional de Transport per Carretera –òrgan en el qual no hi ha inclosos els transportistes que van convocar una aturada que es prolonga des de fa 12 dies– han arribat a un acord que inclou una rebaixa de 20 cèntims per litre en el combustible fins al 30 de juny.

No obstant, els responsables de l’anomenada Plataforma Nacional per la Defensa del Transport van insistir que descartaven «totalment» posar fi a l’aturada independentment del resultat de la negociació i, de fet, per aquest divendres han convocat una manifestació davant la seu del Ministeri del ram a Madrid. El document subscrit per les associacions de transportistes que formen part del Comitè especifica que les ajudes de l’Executiu al sector ascendiran a més de 1.050 milions d’euros.