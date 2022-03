El govern espanyol i els representants de Mercaderies i Viatgers del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) han acordat una bonificació de 20 cèntims per euro per litre o quilo de combustible i una ajuda directa de 450 MEUR al sector. Dels 20 cèntims, 15 sortiran del pressupost públic i 5 seran suportats pels operadors de productes petrolífers. Aquesta bonificació s'aplicarà a dièsel, gasolina, gas i 'adblue'. El Ministeri de Transports calcula que això suposarà uns 600 MEUR per al sector, que sumats als 450 d'ajuda directa implicarà una injecció de més de 1.000 MEUR. Calcula també que l'acord suposarà un estalvi d'uns 700 euros mensuals per camió. Les mesures estaran vigents de l'1 d'abril al 30 de juny, prorrogables.