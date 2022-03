L’aturada del transport de mercaderies per carretera, que ja encadena gairebé dues setmanes, va pel camí de posar en perill la indústria alimentària i la de comercialització i distribució de béns. La protesta dels transportistes ha tingut conseqüències desiguals en funció del territori. Les comunitats més afectades han sigut les del nord d’Espanya, que s’han vist privades sobretot de productes frescos del sud.

A Barcelona, els efectes no han sigut tan greus com en altres capitals, però els centres de distribució d’aliments, mercats i supermercats han començat a notar les conseqüències de l’aturada dels transportistes. Un dels termòmetres d’aquesta afectació és Mercabarna.

Les protestes de transportistes en diversos punts de Barcelona no han impedit l’activitat normal del mercat central d’avituallament de Barcelona, que dimecres mantenia el seu proveïment entorn del 80% de l’habitual.

Els productes

Segons fonts oficials, el 20% de producte que falta correspon principalment a les hortalisses provinents del sud d’Espanya, com els pebrots, albergínies i carbassons, i la fruita de temporada, en especial la maduixa, que es cultiva majoritàriament a Huelva.

El proveïment de peix és un 30% menor a l’habitual i un 13% menor que dimarts, cosa que s’explica tant pel seguiment de la vaga dels transportistes i pescadors a València com el mal temps i les vedes de pesca a les costes catalanes.

Mercabarna ha assegurat que, tot i que puguin arribar a faltar alguns productes concrets, no hi haurà desproveïment gràcies al ventall de possibilitats que permet importar productes tant d’altres zones d’Espanya com de França i Itàlia.