La Plataforma Empresarial Empordà és una associació que engloba 10 empreses de diferents sectors de l’Empordà amb un objectiu clar: fer networking, és a dir, ampliar la xarxa de contactes professionals, i donar a conèixer i treballar en projectes conjunts. Actualment, els negocis afiliats són Disretol, Enclos Instal·lacions, Optipunt, Partner’s Corporate Engineering, Tavi Planas, Cristalleries Tuloma, Serralleria Mates, De Watt a Watt, Oh! Comunicació, Palol Quer i ApliEmporda.

Els orígens de la Plataforma

La Plataforma Empresarial Empordà podríem dir que és de «nova fornada», ja que al maig complirà el seu tercer aniversari. I és que els seus orígens es remunten a l’any 2019, gràcies a la inquietud d’uns quants empresaris de l’Alt Empordà que van voler donar a conèixer i oficialitzar la forma de treballar que els havia ajudat a créixer, i, per tant, crear sinergies entre empreses per tal de crear noves oportunitats de negoci.

Tal com explica David Romans, president de la Plataforma, «l’avantatge que tenim els associats és que en els nostres negocis podem obtenir més clients. Creant aliances i confiança entre nosaltres, les empreses afiliades podem eixamplar la cartera d’usuaris». Tanmateix, un altre dels objectius de l’associació és que hi hagi una plataforma «paraigües»: «D’aquesta forma, si mai fem una acció, que en fem, podem anar a picar la porta als ajuntaments, entitats o associacions tots a la una», detalla Romans.

Ara bé, el cert és que amb la pandèmia, tot va quedar bastant paralitzat. Però ara, a poc a poc, tot va tornant a agafar embranzida, i els propòsits inicials, si bé es mantenen, han evolucionat. «Als inicis volíem fer trobades periòdiques, però ens hem anat reconvertint. Primer fèiem reunions cada quinze dies, i treballàvem força el networking, donant a conèixer les nostres empreses dins la nostra associació, però d’ençà que va començar la pandèmia, vam canviar el punt de mira. Vam pensar que potser ens focalitzàvem massa en el networking i ara, tot i que encara el treballem, ens hem plantejat fer més accions», explica el president.

Una reunió per marcar metes

El divendres 18 de març va tenir lloc una de les primeres trobades postpandèmia de la Plataforma Empresarial Empordà, i el cert és que va ser força profitosa, perquè es va marcar el full de ruta de l’associació. «Amb aquesta petita trobada dels associats, i on també va venir alguna empresa que abans havia estat a la plataforma i algun client conegut, vam voler reprendre tota la nostra activitat, perquè entre Nadal i la pandèmia fa temps que no ens vèiem. El darrer any i mig hem anat una mica trastocats, però ara volem reactivar-ho tot. I amb la trobada del divendres vam tornar a començar», declara David Romans.

I el cert és que una de les conclusions a les quals es va arribar és que cal mantenir les reunions. Això no obstant, també van plantejar que cal organitzar més activitats. «Per exemple d’aquí a un mes farem una petita formació», diu el responsable de l’entitat.

Tanmateix, val a dir que la Plataforma Empresarial Empordà obre les portes a totes les empreses interessades a formar-ne part. Per fer-ho han de presentar la seva candidatura i, abans d’afiliar-se, són convidades a assistir a alguna de les reunions per tal de conèixer el funcionament, sempre que no hi hagi una empresa del mateix sector ja associada. I si l’empresa està interessada, compleix els requisits i els afiliats ho accepten, és benvinguda.