Tot just 24 hores després que Thomas Schmall, president del consell d’administració de Seat i responsable de tecnologia del Grup Volkswagen, i Wayne Griffiths, president de la companyia espanyola, anunciaran la inversió de 7.000 milions d’euros a Espanya per presentar el seu projecte ‘Future Fast Forward’ al PERTE del vehicle elèctric, la campanya per intentar que el Govern atorgui el vistiplau a la proposta. Herbert Diess, president del consorci alemany, ja s’ha adreçat a Pedro Sánchez a través del seu compte de Twitter per crear un clima favorable al projecte.

Diess ha llançat tres missatges a través de les xarxes socials per animar el president del Govern de cara al futur. L’anunci de la inversió i de la construcció d’una planta de bateries a Sagunt (País Valencià) va fer que Sánchez es congratulés també a Twitter. «La transformació del nostre país continua amb pas ferm. @VWGroup instal·larà una fàbrica de bateries elèctriques a Sagunt, amb una inversió de 7.000 M€ i la creació de prop de 3.000 llocs de treball. El #PERTE_VEC avança impulsant la transició ecològica i la generació de riquesa», va expressar.

Esperant aprovació

La resposta al missatge no ha trigat a arribar. «Hem de continuar avançant @sanchezcastejon per transformar la indústria de l’automòbil a Espanya cap a l’electrificació. És l’oportunitat més gran que hem tingut no només en la història de @SEATofficial i @CUPRA, sinó també per a tota la nostra indústria», va asegurar el president de Seat SA, Wayne Griffiths, en el seu perfil a les xarxes socials.

Herbert Diess, per la seva banda, ha anat una mica més lluny: «Enhorabona, president @sanchezcastejon. Impressionant com el govern d’Espanya treballa per l’electrificació. Gràcies. La nostra inversió a Espanya seria encara més important que la de Tesla a Brandenburg. Espanya es convertiria en el campió europeu de la mobilitat elèctrica en el segment de cotxe compacte. El nostre pla per a l’electrificació d’Espanya passa per fabricar els cotxes compactes ID.2, de CUPRA i Skoda... construir una fàbrica de bateries a València, electrificar les fàbriques de Martorell i Pamplona i continuar desenvolupant els cotxes elèctrics del futur en el centre d’R+D a Martorell #PERTE_VEC», va afirmar Diess en tres missatges. Tres missatges en què va avançar el nom del cotxe que es fabricarà a Martorell, el Volkswagen ID2.

Finestreta oberta

La carrera per l’aprovació del PERTE ha començat. L’1 d’abril el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme obre la finestreta perquè es puguin sol·licitar les ajudes per a la línia industrial del PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC), el pressupost del qual és de 2.975 milions d’euros. Allà començaran a pescar Seat i Volkswagen perquè aprovin el seu pla... i formalitzaran aquesta inversió de 7.000 milions d’euros a Espanya.

Segons assenyala el ministeri, «d’aquests 2.975 milions, 1.425 milions seran en forma de préstecs i 1.550 milions en forma de subvencions». El projecte sol·licitador haurà de presentar-se abans de l’inici dels treballs del projecte tractor, amb un pressupost mínim finançable de deu milions d’euros.