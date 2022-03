Els accionistes de Toshiba han votat avui en contra del pla de reestructuració plantejat per la directiva de l’empresa, que planteja separar-la en dues companyies independents amb l’argument que això millorarà la gestió i la rendibilitat.

Els accionistes del conglomerat japonès han participat dijous en una junta extraordinària en què el principal punt del dia era aquesta votació no vinculant, però vista com a clau per obtenir pistes sobre l’evolució del contenciós que la cúpula directiva i els seus inversors activistes mantenen ja des de fa més de quatre anys.

El pla de reestructuració es va donar a conèixer per primera vegada al novembre del 2021 amb la visió de dividir el conglomerat en tres empreses, una d’especialitzada en infraestructura, una altra en dispositius electrònics i una altra en la resta d’actius, per exemple la subsidiària de memòries Kioxia. El pla es va revisar el febrer per reorganitzar-lo en una divisió en dues companyies, d’infraestructura i d’electrònica, tot i que el canvi no va agradar a uns inversors activistes ja disgustats amb la proposta inicial.

Una votació favorable requeria almenys el 50% dels vots. Els tres principals accionistes actuals de Toshiba, els fons de capital Effissimo Capital Management, 3D Investment Partners i Farallon Capital Management, tots inversors activistes amb un historial recent de conflicte amb la direcció i que representen junts el 20% dels vots, feia temps que mostraven la seva oposició. També les firmes d’assessoria Institutional Shareholder Services (ISS) i Glass Lewis, cosa que augurava el resultat final de la votació.

«Estudiarem totes les alternatives per poder millorar el valor de l’empresa», ha dit després de conèixer-se el resultat Taro Shimada, que treballa actualment com a director executiu (CEO), en declaracions recollides pel diari Nikkei. Fa uns quants anys que l’empresa està immersa en un tumultós conflicte entre la directiva i els inversors activistes dels quals Toshiba va rebre capital per evitar la fallida de la seva filial nuclear, Westinghouse Electric, el 2017.

Qualsevol pla de reestructuració vinculant ha de ser aprovat a la junta general anual que tindrà lloc el juny del 2023, però la consulta d’avui es veia com una espècie de vot de confiança per a la volàtil directiva actual, que podria tornar a veure’s reemplaçada i revisar novament l’estratègia des de zero.