Malgrat que el futur de Seat apunta en positiu, després de l’anunci per part del Grup Volkswagen de la seva intenció d’atorgar a la marca espanyola el desenvolupament d’una nova plataforma de vehicle petit 100% elèctric, la realitat de la pandèmia ha tornat la firma de Martorell als números vermells, una cosa que no passava des del 2015. Seat va tancar el 2020 amb una pèrdua operativa de 339 milions d’euros (el 2019 el benefici operatiu va ser de 445 milions), cosa que suposa un important retrocés respecte als últims cinc anys en què la marca espanyola va enllaçar benefici rere benefici.

En la conferència anual de resultats del Grup Volkswagen celebrada avui a Wolfsburg, les marques de consorci alemany van donar a conèixer els seus números de l’any passat, un exercici marcat clarament per la pandèmia. La xifra de negoci del grup va assolir els 222.884 milions el 2020, un 11,8% menys que el 2019, després de vendre 9,30 milions de vehicles, fet que va suposar una caiguda del 15,2% si es compara amb els 10,97 milions d’automòbils que va matricular en l’exercici anterior. Mentrestant, el benefici operatiu del consorci automobilístic va retrocedir un 43%, fins a 9.675 milions d’euros, mentre que el seu benefici abans d’impostos va caure un 36,4%, amb 11.667 milions d’euros.

L’ensorrament dels beneficis de Seat cal buscar-los primordialment en la pandèmia, que va bloquejar la planta de Martorell, i en el confinament, que va deixar sense activitat els concessionaris de la marca. També, segons Frank Witter, director financer del grup Volkswagen (que abandona el càrrec aquest any), el resultat operatiu de Seat també va rebre l’impacte negatiu de 262 milions d’euros per despeses relacionades amb les sancions per excés d’emissions.

Cinc anys exemplars

Seat va sortir dels números vermells el 2015, quan va aconseguir un benefici de 6 milions d’euros després d’un 2014 en què va tancar amb unes pèrdues de 65,7 milions. Tornar als beneficis era una cosa que no passava des del 2008. Entre el 2015 i el 2019 la marca espanyola es va mostrar com una de les més sòlides del grup, aconseguint rècord rere rècord (tant financer com en nombre de vendes). El 2016 va guanyar 153 milions d’euros i va vendre 408.700 cotxes; el 2017 va aconseguir un benefici de 191 milions i 468.431 vehicles al mercat; l’any 2018 les seves xifres es van disparar a 254 milions i 517.627 cotxes matriculats; finalment, el 2019, el seu benefici operatiu va arribar als 445 milions d’euros, amb unes vendes rècord en tota la història de la marca amb 574.078 models comercialitzats.

L’impacte negatiu del 2020, no obstant, espera revertir-se el 2021 amb l’esperada recuperació de part del mercat mundial a partir de tercer trimestre de l’any i l’arribada de nous models. La marca espanyola (juntament amb Cupra) creixerà en oferta amb la incorporació de nous models com el Cupra Born i la consolidació del nou Seat León (també com Cupra) i del Cupra Formentor que van arribar al mercat en plena pandèmia. Paral·lelament, la firma de Martorelll oferirà noves versions híbrides endollables en bona part de la seva gamma, el que sens dubte contribuirà a reduir la xifra d’emissions que el 2020 també van ser un llast els seus resultats financers. A més, la planta de Martorell es prepara per al futur elèctric i ha iniciat la seva transformació amb una inversió de 2.400 milions directes sobre la fàbrica i uns 2.600 més en processos d’electrificació, investigació i desenvolupament. Tot esperant el nou cotxe elèctric del segment B del consorci.