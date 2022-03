El Grup Volkswagen construirà una planta de producció de bateries a Sagunt (València). El consorci alemany ha confirmat, a través de Thomas Schmall, membre del consell d’administració de Volkswagen, responsable de Tecnologia i president del consell d’administració de Seat, el projecte durant la presentació dels comptes de resultats de Seat aquest matí a Barcelona. Portaran a terme una inversió de 7.000 milions d’euros en el pla que presentarà al Govern dins del PERTE per electrificar Espanya.

Wayne Gryffithts, president de Seat SA, ha anunciat els resultats del 2021 (negatius), amb una caiguda de 258 milions d’euros després d’impostos, i va reconèixer que la instal·lació d’aquesta planta oferirà «grans oportunitats» a la companyia. La planta de bateries ocuparà 3.000 treballadors i tindrà una potència de 40 gigawatts/hora.

Aquesta planta serà una de les sis que el consorci Volkswagen (on hi ha Seat i Cupra) instal·larà a Europa i té previst estar en funcionament a partir del 2026. «Haurà d’estar-ho perquè d’allà han de sortir les bateries per als nostres pròxims vehicles elèctrics que volem fer a Espanya», ha dit fent broma Wayne Griffiths. El consorci alemany ha estudiat més de 100 projectes i finalment s’ha decantat pel del País Valencià.

Electrificar les plantes

En la inversió de 7.000 milions dins del projecte Future Fast Forward, 3.000 milions es destinaran a l’electrificació de les plantes de Seat a Martorell i Landaben a Navarra. La resta anirà a parar al finançament del programa una vegada s’aprova la proposta dins del PERTE.

«A València, fabricarem ni més ni menys que la pròxima generació de cèl·lules: una fàbrica estandarditzada, que produirà la innovadora cèl·lula unificada de Volkswagen i es proveirà d’energia renovable, cosa que permetrà una producció de bateries sostenible. La planta també crearà un fort efecte d’arrossegament al llarg de tota la cadena de valor de les bateries a Espanya i més enllà del país», ha apuntat Schmall.

La construcció de la planta de bateries, la inversió de la qual podria rondar els 3.000 milions, entra dins del que Wayne Griffiths ha considerat «la inversió privada més elevada de la història d’Espanya al sector de l’automoció». L’aposta es desenvoluparà de manera conjunta amb el grup de proveïdors i empreses associades al projecte que acabin entrant en el projecte del PERTE que haurà de ser aprovat pel Govern.

El president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, s’ha congratulat per la notícia i ha manifestat que arriba «després d’un intens treball realitzat a fons i amb discreció. És la millor notícia empresarial en mig segle», ha apuntat. Puig ha destacat que «l’empresa sap que aquí trobarà un entorn favorable a aquesta inversió: el suport de la Generalitat, la seguretat jurídica, l’estabilitat política, el dinamisme econòmic i l’acord social. Avui s’avança d’una manera decisiva cap a un fet històric per dos motius: el primer perquè una planta d’aquestes característiques és una font d’ocupació d’alta qualitat, i el segon perquè allotjar la fabricació del nucli dels cotxes elèctrics, les bateries, convertiria el País Valencià en un ‘pool’ innovador de la nova mobilitat».