L’estratègia governamental per contrarestar les conseqüències de la guerra a Ucraïna inclou una nova línia d’avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i ampliar el termini en què vencen els actuals. Així ho ha avançat aquest dimecres la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al Congrés dels Diputats, on ha explicat també que treballa amb el Banc d’Espanya per ampliar els terminis de carència d’aquests préstecs, que han beneficiat sobretot petites i mitjanes empreses i autònoms.

La patronal de les pimes catalanes, Pimec, havia alertat ahir mateix que la viabilitat de 50.000 d’aquestes empreses a Catalunya està en perill precisament perquè s’acostava el termini per tornar els diners prestats per l’ICO en el marc de la pandèmia. Tal com està previst ara, entre l’abril i el maig començava a vèncer la carència de la majoria de crèdits amb aval de l’Estat, que han demanat entorn de 120.000 empreses en la comunitat. Segons denunciava Pimec, un 40% d’aquestes companyies encara no està en posició de tornar els diners.

I el Govern sembla coincidir en la lectura de la situació, que ha empitjorat per la guerra d’Ucraïna o els problemes de subministrament. «És fonamental protegir l’estabilitat financera» i per això el pla anticrisi que ultima l’Executiu també inclou «mesures de reducció de preus i ajudes a sectors afectats», ha detallat Calviño, que responia d’aquesta manera a una interpel·lació urgent del PP. De fet, aquesta portaveu governamental ha lamentat en aquest sentit la deslleialtat del partit que la qüestionava en un moment d’incertesa com l’actual.

La vicepresidenta primera ha rebutjat, així mateix, la proposta dels populars d’abaixar impostos, una «solució miraculosa» que sempre presenten sigui quina sigui el problema, i ha defensat les mesures que s’estan elaborant per part de l’Executiu per respondre «de manera coherent als reptes». A més, ha demanat al PP el seu recolzament a aquest paquet de mesures que es presentarà dimarts.