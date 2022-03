El malestar social per la pujada dels preus, agreujada per la invasió d’Ucraïna, viurà avui un dia àlgid a Barcelona. La capital catalana viurà aquest dimecres, 23 de març, una jornada plena de mobilitzacions i protestes al carrer. A més de la vaga del transport, que entra en la seva desena jornada, diversos col·lectius, sindicats i organitzacions han convocat actes de tot tipus per protestar per l’alça dels preus de l’electricitat i dels carburants. A aquestes protestes s’hi uneixen les escoles, que protestaran contra la sentència del TSJC que estableix un percentatge mínim d’educació en castellà.

Aquestes són les principals mobilitzacions que tindran lloc a la capital catalana: 9 hores: els transportistes aniran a la Ronda Litoral L’entitat que ha iniciat l’aturada dels transportistes, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport, ha convocat a les 8 hores una concentració a la Zona Franca, des d’on, una hora després, tenen previst entrar a la Ronda Litoral. La seva intenció és tallar primer la circulació en sentit Besòs i, després, en sentit Llobregat. 9 hores: marxa lenta de taxis del Prat al Parlament ÉLITE TAXI CONVOCA

Els taxistes de Barcelona han decidit afegir-se a la jornada de mobilitzacions amb una marxa lenta que travessarà bona part de la ciutat. La seva reivindicació principal coincideix amb la dels transportistes de mercaderies: reclamar un descens del preu dels carburants. La mobilització té previst començar a les nou del matí a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat. Els vehicles tindran com a destí el Parlament de Catalunya i per a això preveuen travessar Barcelona per la Gran Via i el passeig de Sant Joan. 18 hores: manifestació al centre Diferents organitzacions, entre les quals els sindicats CCOO i UGT, la confederació de veïns Confavc i organizaciónes d'autònoms han convocat una manifestació a les 18 hores a la plaça d'Urquinaona per exigir el control dels preus i la reforma del mercat energètic. El lema és 'Frenem els preus. Evitem la pobresa'. També és convocada la protesta a Girona, Lleida i Tarragona.