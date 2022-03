Unió de Pagesos alerta de la delicada situació del sector dels conills a Catalunya, molt agreujada per l'elevat preu del pinso en els últims mesos, la principal despesa de les granges, i que entre el 2016 i el 2021 ja s'havia incrementat un 33%, segons dades del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

El sindicat adverteix que el preu baix de la carn de conill que s'ha mantingut durant molt anys ha contribuït al tancament de moltes granges a Catalunya, més que a la resta de l'Estat. Entre el 2018 i el 2022 s'ha passat de 613 granges, amb una capacitat de 225.595 conilles, a 465 granges amb 184.589 conilles, és a dir, un 24% menys de granges i un 18% menys de conilles, segons dades del Ministeri d'Agricultura. Pel que fa a les granges més grans, de més de 400 conilles, en el mateix període se n'ha perdut un 18,9%, de 212 el 2018 a 174 el 2022.

Aquesta tendència descendent de la producció, com a conseqüència dels baixos preus, és més accentuada a Catalunya que a la resta de l'Estat: el 2020 Catalunya tenia el 18% del cens cunícola estatal, per darrere del 25% de Castellà i Lleó i del 19% de Galícia. També han influït en les menors incorporacions de joves al sector i en l'edat més avançada dels cunicultors. L'edat mitjana dels titulars de les granges a l'Estat és de 45,8 anys, mentre que a Catalunya és de 51,8 i, per contra, a Castella i Lleó, de 37,9, i a Galícia, de 43,6 anys.

Per tots aquests motius, Unió de Pagesos reclama a l'Administració estatal, entre altres mesures, una llotja que reflecteixi de manera transparent les operacions entre l'oferta i la demanda i que vetlli per al seu bon funcionament, i al Govern, la creació de l'observatori de preus del sector dels conills, demanat insistentment, perquè permeti determinar els costos de producció de les granges. Cal recordar que el sector dels conills és reconegut com a activitat estadística d'interès de la Generalitat des del 2017, la qual cosa implica potenciar i ampliar les estadístiques del sector pel que fa als preus.

Una altra de les demandes del sindicat és un ajut de minimis de 4 euros per conilla per compensar l'alt cost del pinso, com han gestionat altres comunitats, com el País Valencià.

Unió de Pagesos recorda que la carn de conill és un producte de qualitat i de proximitat, amb una gran tradició a la cuina de Catalunya, on se'n consumeix més de tot l'Estat, i que el sector és estratègic per la capacitat de crear llocs de treball en el medi rural. A Catalunya predomina les granges de cicle tancat, és a dir, mares i engreix gestionades pel titular, que és també el propietari dels animals. Bona part de la producció està situada a les comarques de la Catalunya Central.