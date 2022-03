La ministra de Transport, Raquel Sánchez, aquest dimarts ha explicat que el Govern, d’acord amb les negociacions a la Unió Europea, treballa en mesures que permetin limitar la pujada de preus dels carburants. Només així, ha explicat en declaracions a Tele 5, es podrà evitar que l’ajuda directa que el Govern té previst fer arribar als transportistes (per un total de 500 milions) quedi convertida en paper mullat per un augment més gran dels preus. «Si l’ajuda és d’una quantitat per litre i el preu puja el doble no tindrà sentit aquesta mesura», expliquen fonts del Ministeri de Transports que, no obstant, neguen que el Govern planegi posar un límit al preu: «Això és impossible», asseguren.

En l’esmentada entrevista, a Tele 5, han preguntat a la ministra per la falta de concreció de la mesura d’alleujament anunciada pel Govern (500 milions) i per les raons per què encara no s’implementa: «Jo crec que és necessari assenyalar que aquesta concreció no s’ha fet perquè volem plantejar un conjunt de mesures que siguin més integrals i que puguin ajudar-nos que aquestes mesures siguin efectives. Concretar ara sense assegurar que se’n puguin adoptar altres que, per exemple, limitin la pujada de preus, podrien fer que, sens dubte, resultessin ineficaces, per tant concretarem al més aviat possible aquestes mesures», ha respost Raquel Sánchez

La falta de concreció de les mesures, no obstant, ha portat a augmentar els col·lectius de transportistes que secunden l’aturada indefinida convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional .

El Govern espera que les reformes del mercat energètic que s’impulsen aquesta setmana per part del Consell Europeu serveixin per matisar la pujada de preus dels carburants en el conjunt de la Unió Europea. «De la mateixa manera que es busca frenar la pujada dels preus de l’electricitat, a Europa es busquen mesures per limitar l’encariment dels carburants», expliquen aquestes fonts.