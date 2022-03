L'empresa Ports de la Generalitat ha aprovat una rebaixa del 20% de les taxes d'ocupació dels ports al sector pesquer per ajudar a mitigar els efectes de l'escalada del preu del carburant. Es tracta d'una mesura adreçada als gestors de les dàrsenes, les llotges i instal·lacions complementàries i de l'activitat pesquera subjectes a la taxa d'ocupació del domini públic portuari. La rebaixa, de caràcter temporal d'un any i que suposarà un impacte de 262.000 euros, serà compatible amb altres ajudes sectorials del mateix Govern o de l'Estat. A més, Ports de la Generalitat ha decidit no aplicar el coeficient de repercussió sobre el consum de l'aigua, una mesura que suposarà un estalvi del 20% de la facturació d'aquesta tarifa.

En una atenció als mitjans des del Parlament de Catalunya, Puigneró ha afirmat que aquesta és una de les mesures directes que pot prendre la Generalitat i ha lamentat no disposar de més competències per aplicar-ne 'altres.

Puigneró ha deixat clar que el transport no pot continuar en l'actual situació d'augment de preus de carburants i ha demanat al govern espanyol que no esperi fins al dia 29 de març per prendre mesures, que de moment es desconeixen al detall. Sobre els 500 milions d'euros anunciats aquest dilluns per la ministra de Transports, Raquel Sánchez per bonificar els combustibles per a professionals, el vicepresident l'ha qualificat de "molt minsa" i ha dit que "no resol el problema".

Puigneró ha advertit que l'economia del país es comença a ressentir de l'aturada dels camioners i que la protesta "ja afecta el teixit productiu" i provoca situacions de "possibles paràlisis en els transport". "L'economia del país no s'ho pot permetre", ha insistit.

El vicepresident ha descartat aplicar rebaixes o bonificacions en els impostos que gestiona íntegrament la Generalitat perquè queden molt "allunyats" de la sectorial del transport o optar per ajudes directes i ha destacat que la prioritat és "atacar la problemàtica del preu del carburant", del qual ha dit que és "inassumible".

D'altra banda, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori ha explicat que va adreçar dues cartes al govern espanyol els passats dies 8 i 16 de març alertant de la situació que estaven vivint els transportistes i demanant a l'executiu espanyol que comencés a prendre mesures, tot i que, ha dit, no va rebre resposta.