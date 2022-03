L’associació Terra de Garnatxes, de la qual forma part el celler altempordanès La Vinyeta, aposta per una intensa presència a la Barcelona Wine Week d’enguany, organitzant diversos actes que tindran lloc tant a les instal·lacions de Fira de Barcelona com fora, però en el marc d’aquesta setmana del vi a la ciutat Comtal.

Els esdeveniments programats per Terra de Garnatxes s’engloben dins els pilars bàsics de l’associació: la recerca, la sostenibilitat i la solidaritat.

La conferència La versatilitat de la Garnatxa davant de la variabilitat climàtica és el primer d’aquests esdeveniments. Una trobada on professionals del sector com ara la Master of Wine britànica, Sara Jane Evans; el responsable tècnic de l’Observatori de la vinya, el vi i el cava de l’INCAVI, Xoán Elorduy; i el propietari del celler Vinyes Domènech, Joan Ignasi Domènech, debatran sobre els diferents estudis, estils i tendències que ens ofereix la garnatxa, i ens ajudaren a entendre la seva versatilitat i adaptació als climes canviants. I tot coordinat i moderat pel sommelier Ferran Centelles. L’acte se celebrarà dilluns 4 d’abril (13h) a la Tasting Area de la Barcelona Wine Week.

La Garnatxa Valenta

El mateix dia 4, a les 16h, i a la Sala Príncep de la BWW, tindrà lloc un dels moments més emotius i esperats per l’associació: la presentació de la nova anyada del seu vi solidari, La Garnatxa Valenta. Un projecte vinícola col·lectiu i amb un cupatge únic fruit de l’aportació de les millors botes de garnatxa de cada celler membre de l’associació. Els beneficis del vi van destinats íntegrament al projecte Para los Valientes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que treballa en la construcció del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre oncològic infantil més gran d’Europa. A la presentació de la nova anyada es farà entrega també del xec als responsables de Sant Joan de Déu.

En aquest projecte col·lectiu i solidari hi col·laboren diverses empreses de diferents sectors implicats en el projecte com ara Wine Palace, l’Associació Molinenca de Tast, l’Associació de Suport als Infants de Molins de Rei, Parramon, PCatS Comunicació, Ramondin, Vistudio, Servin Etiquetes i Verallia.

G-Night, la gran festa de la garnatxa

El dimarts 5 al vespre arriba una nova edició de la G-Night, enguany a l’aire lliure, concretament als Jardins del Palau Robert. A partir de les 19:30 h i fins a les 22:30 h, cellers del territori i d’arreu del món, a més dels membres de Terra de Garnatxes, oferiren les seves millors garnatxes als professionals del sector per gaudir d’una nit màgica i amb l’acompanyament de música en viu. Una festa d’allò més mediterrània per posar punt final a la participació de l’associació a la Barcelona Wine Week 2022.

Sobre Terra de Garnatxes

Terra de Garnatxes és una associació de petits productors compromesos amb l’autenticitat dels seus territoris (Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Priorat i Terra Alta), que aposta per la garnatxa, una varietat 100% mediterrània, amb diferents interpretacions, però sempre respectant i destacant la tipicitat que dona cada terrer per produir vins únics que expressin l’elegància de la varietat, el seu paisatge i el seu origen.

A més del celler de Mollet de Peralada, La Vinyeta, els altres cellers que formen part de Terra de Garnatxes són: Clos Figueras, Edetària, La Gravera, Viladellops i Vinyes Domènech.