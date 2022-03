L’ acaparament ha disparat les vendes de les cadenes de supermercats durant l’última setmana. En concret, les dades de la consultora Nielsen confirmen que les llars espanyoles van comprar en els últims dies un 23% més que l’any anterior en la mateixa setmana. La por als desabastiments per les aturades al sector del transport i per la guerra d’Ucraïna ha desencadenat el temor dels consumidors i ha elevat les vendes dels supermercats. Com ja reconeixia el president de Mercadona, Juan Roig, la setmana passada, els consumidors estaven incrementant les compres i se centraven en determinats productes. La consultora Nielsen, que monitoritza les vendes de manera contínua de totes les cadenes ha confirmat aquesta tendència, que ha afectat de manera variable segons les zones, però de manera important en la majoria. Per a Roig, els increments sobtats de les vendes s'afegiran en les pròximes setmanes a caigudes de vendes, ja que el consum no s’incrementa.

Segons Nielsen, les vendes fetes pels supermercats i hipermercats en la setmana 10, la que va des del dilluns 7 al diumenge 13 de març, es van disparar fins a arribar a un creixement del 23% sobre la mateixa setmana de l’any anterior (per posar en context aquesta xifra, la mitjana de les setmanes anteriors se situava al voltant del 6%). «La por del desabastiment provocada per la vaga de transportistes unit a la preocupació i la solidaritat que la guerra d’Ucraïna ve generant en les últimes setmanes ens han tornat a deixar molts buits en els lineals, com en el cas de la llet que, en alguns casos, n’omplien l’espai amb paper higiènic, el producte que va simbolitzar la compra irracional en els primers dies de pandèmia», expliquen a Nielsen.

Aquestes grans compres de producte no s’han limitat a un determinat format comercial i tant supermercats (+22%) com hipermercats (+28%) han registrat evolucions atípicament elevades. I la compra ‘online’, que s’ha consolidat en els dos últims anys com una opció més per a moltes llars, va repuntar amb força en l’última setmana (+17%), i va arribar a una xifra de vendes pròxima als 50 milions d’euros.

També és generalitzada aquesta situació quan s’analitza el comportament de les compres a les diferents comunitats autònomes: totes creixen a doble dígit, i destaca Castella-la Manxa (+33%), Andalusia (+30%), Castella i Lleó (+26%), Múrcia (+25%) i les Canàries (+25%). I tant Madrid com Catalunya superen el 20%.

Productes

Respecte a les categories de producte que més han vist disparar-se les vendes, tot i que la majoria creixen molt per sobre de les setmanes anteriors, sí que existeix una diferència significativa entre l’evolució dels productes envasats (+27%) en comparació amb els productes frescos (+13%). I dins dels envasats, el protagonisme ha sigut per a les categories de rebost, les que permeten un emmagatzematge més prolongat i les més adequades per ser transportades a on més es necessita en aquests moments: L’alimentació seca va créixer un 47% (amb els olis evolucionant al +289% sobre l’any anterior), les conserves un 45% i les llets un 35%. Però no només l’alimentació, també la drogueria (+24%) i els productes d’higiene i bellesa (+20%) han seguit el mateix camí. I en productes frescos, les vendes d’ous van créixer un 27% en l’última setmana.

Patricia Daimiel, directora general de NielsenIQ per al sud d’Europa, «les crides a la calma que fabricants i distribuïdors han fet els últims dies assenyalant que l’abastiment estava garantit no han sigut suficients per neutralitzar els temors de molts compradors, tot i que estem convençuts que, una vegada més, els fets demostraran que aquesta indústria és capaç de recuperar el pols ràpidament».