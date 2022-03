Els empresaris del sector agroalimentari se senten mancats de suport. Mentre els tractors prenen els carrers en resposta a l’alça de costos, la patronal catalana Foment treballa en propostes per incrementar la productivitat de les explotacions agràries i ramaderes. Foment del Treball va presentar aquest dilluns un «pla ambiciós», segons les paraules del president de la institució, Josep Sánchez Llibre, per «convertir Catalunya en un hub alimentari del sud d’Europa».

Rere la grandiloqüència acostumada per Foment es troba el suport obert a un sector vital de l’economia catalana que necessita mesures urgents de reactivació. El vicepresident de la patronal i president de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Baldiri Ros, va defensar sis grans línies de suport en uns moments en què les polítiques públiques, opina, estan abocant el sector primari a una pèrdua ràpida de productivitat i a alces inevitables de preus de venda el públic de productes alimentaris. Segons la seva opinió, el suport a l’agricultura ecològica porta a posar en dubte els principis bàsics de la Política Agrària Comunitària que sempre ha defensat l’autosuficiència alimentària mitjançant el subministrament de suficient quantitat d’aliments a preus baixos, cosa que implica tècniques intensives de producció. Sobre les macrogranges, Ros considera que és un «absurd» i un «error de concepte» limitar-ne el creixement, ja que les explotacions ramaderes més grans són «les més ben dotades per eliminar purins», per exemple.

La defensa de la sobirania alimentària passa, segons Foment, perquè la UE apliqui mesures d’urgència per compensar els efectes de la guerra d’Ucraïna, com puguin ser la supressió de requisits administratius per a la importació de cereals de l’Argentina o l’aixecament de restriccions a la venda a Europa dels productes modificats genèticament importats dels EUA o el Canadà.

Malgrat que Ros va assegurar que no existeix cap desproveïment, la guerra d’Ucraïna està generant preocupació al sector agroalimentari. Segons Ros no existeix risc cert de falta d’aprovisionament de cereals per a la cabana ramadera fins a finals d’abril i de cara al futur no se sap si serà possible sembrar a Ucraïna en les pròximes setmanes. La pujada de preus es dona per feta, així que és necessari prendre mesures de tipus fiscal per abaratir els carburants o les matèries primeres.

Les mesures proposades

Les sis mesures que proposa Foment per potenciar el sector passen per orientar la política a la sobirania agroalimentària (espanyola i europea); invertir en la reforma del canal d’Urgell per abaratir els costos de l’aigua del regadiu (unes 70.000 hectàrees afectades); prendre mesures per a la coexistència entre la indústria i les explotacions; la gestió sostenible dels boscos; determinar un regulador únic de l’aigua; i revitalitzar el delta de l’Ebre.

Baldiri Ros també va advocar contra l’objectiu d’ampliar la zona protegida entorn de l’aeroport de Barcelona i potenciar, per contra, la gestió dels terrenys naturals existents per evitar la reducció de la biodiversitat a la zona.