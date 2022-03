L’ activitat notarial es va disparar l’any passat. Els fedataris públics de pactes entre persones van reflectir l’any passat la reactivació econòmica amb un ritme elevat de firma d’autenticitats fins al nivell més alt en cinc anys. La seva responsabilitat antifrau es va reflectir en la firma d’un 40% més de compravendes el 2021 i més d’un 60% en dos anys; un 14% més d’herències i testaments; un 146% més de matrimonis; i un 28% més de constitució de societats. Així ho reflecteix la primera edició de l’ Observatori Notarial de Catalunya presentat aquest dilluns, fruit de la informatització de l’activitat notarial de 491 notaries catalanes i que es consolida com a una nova font destacada per analitzar la situació econòmica.

Segons la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, va existir l’any passat un «efecte rebot provocat per l’aturada en l’activitat que es va produir durant els mesos de confinament i que va fer que el 2020 gran part de l’activitat tingués retrocessos importants». Després d’aquesta aturada, l’activitat notarial es va recuperar, però incorporant un nou paper de més rellevància per a aquests professionals.

El 2021 es van autoritzar un total de 141.221 compravendes de vivendes a Catalunya, un 40% més que el 2020 (100.746) i un 19% més que el 2019, any en què es van tancar un total de 118.965 compravendes de vivendes. Aquestes xifres són similars a les de préstecs hipotecaris, ja que, el 2021, l’autorització d’hipoteques (73.821) va augmentar un 36% a Catalunya respecte del 2020 (54.399), però va ser del 19% respecte al 2019 (62.131), sense la influència de la pandèmia. El 2021, un 52,27% de les compravendes es van fer amb crèdit hipotecari.

Creació de societats

La recuperació de l’activitat econòmica el 2021 també es veu reflectida en les dades de l’Observatori Notarial de Catalunya. El 2021 es van constituir un 28% més de societats (19.671) que el 2020 (15.372), la xifra més alta registrada des del 2017, que va ser un any rècord. Si ho comparem amb el 2019, el creixement va ser del 8%, amb 18.245 noves societats.

L’increment de la consciència per part de la ciutadania en relació amb la seva protecció jurídica es veu clarament reflectida en les xifres sobre documents jurídics de protecció de les persones: autotuteles, poders preventius i documents de voluntats anticipades –també anomenat testament vital–, a més del testament. En concret, es van autoritzar un 11% més d’autotuteles (1.335) que el 2020, però un 21% menys que el 2019, any rècord amb 1.681 autotuteles autoritzades. Respecte a la tramitació de poders preventius, l’increment el 2021 (7.788) va ser del 32% respecte al 2020 (5.917) i del 27% respecte al 2019 (6.131). Finalment, el nombre de voluntats anticipades autoritzades a Catalunya va pujar un 30% el 2021 (5.473) respecte a l’any de la pandèmia, però del 7% si ho comparem amb el 2019 (5.114). Les dades també mostren una clara tendència a l’alça quant a l’evolució de poders preventius i de voluntats anticipades en els últims cinc anys. En concret, els poders preventius han augmentat un 102,55% el 2021 (7.788) en comparació amb el 2017 (3.845). El percentatge de diferència entre els documents de voluntats anticipades tramitades el 2021 (5.473) i el 2017 (4.010) és d’un 36,48%.

Donacions

Els notaris catalans van autoritzar un total de 18.963 donacions a Catalunya el 2021, la xifra més alta dels últims 5 anys, i un 41% més que el 2020 (13.491). El percentatge assoleix el 43% si el comparem amb el 2019, any en què es van autoritzar 13.302 donacions a les notaries catalanes. El desembre és el mes en què més donacions s’autoritzen, a jutjar per les xifres dels últims 3 anys.

Testaments

Els notaris catalans van autoritzar un total de 128.010 testaments el 2021, la xifra més alta dels últims 5 anys, un 14% superior a la del 2020 (112.153 testaments) i un 10% per sobre de la del 2019 (116.509). Les herències van experimentar el mateix percentatge de creixement el 2021 respecte a l’any anterior. El 2021 es van tramitar 66.807 herències, la xifra més alta dels últims 5 anys, un 14% més de les 58.610 herències del 2020. Respecte a les xifres del 2019 (59.615), l’augment va ser del 12%.

El percentatge augmenta també si observem les dades sobre renúncies a herències, les més elevades també dels últims cinc anys. El 2021 es van autoritzar 10.523 renúncies, un 22% més que el 2020 (8.653) i un 17% més que el 2019 (8.981). Aquestes xifres han augmentat un 28,4% des del 2017. Del total d’herències del 2021 (66.807), en un 15,75% dels casos es va tramitar la renúncia (10.523 renúncies el mateix any).

Matrimonis

El 2021 va representar també la consolidació del notariat com a opció per a l’autorització de matrimonis i divorcis, i es van marcar rècords en els dos casos. Els notaris catalans van autoritzar 2.030 matrimonis, la xifra més gran dels últims cinc anys. Si el comparem amb el 2020, any en què es va produir una forta aturada en la celebració d’enllaços, l’increment és molt destacat, un 146% més (826 casaments), mentre que al 2019 les xifres s’igualen. Tot i així, el 2021 es van autoritzar un 17% més de matrimonis a través de notari que el 2019 (1.736 casaments).

Divorcis

Els divorcis, no obstant, es van mantenir més constants. Tot i que el nombre de divorcis autoritzats el 2021 també és el més elevat dels últims 5 anys, no s’allunya tant dels registrats el 2019 i el 2020. El 2021, els notaris catalans van autoritzar 1.711 divorcis, un 13% més que el 2020 (1.510) i el 2019 (1.519). El 2021, de nou es van autoritzar més matrimonis que divorcis, una tendència que s’havia mantingut en anys precedents i que, el 2020, per primera vegada, es va invertir.