Grup Ametller va presentar aquest dimecres un projecte agroalimentari al Penedès que suposarà inversions per 180 milions d’euros i que estarà a punt en cinc anys. El futur Agroparc Penedès preveu ser el primer enclavament agroindustrial amb saldo net mediambiental de CO2 d’Europa gràcies a la utilització intensiva de tecnologia i estratègies d’economia circular. El conseller delegat d’Ametller Origen, Josep Ametller, va assegurar que el grup ja ha adquirit 258 hectàrees entre els municipis de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès), en terrenys en part ja qualificats com a sòl industrial i d’altres com a sòl agrícola o forestal. El projecte suposarà, segons les previsions, un impacte econòmic global de 433 milions d’euros i la creació de 3.100 llocs de treball (un miler directes). A la presentació del clúster industrial a la seu de la patronal Foment del Treball hi van assistir representants d’Agbar i Carburos Metálicos, empreses associades al projecte i que han aportat 25 milions d’euros. Un conjunt d’11 petites i mitjanes empreses també s’han aliat amb Ametller en aquest ambiciós projecte, que aspira a aconseguir finançament europeu dels fons Next, a l’ajustar-se als objectius de finançament del programa.

Segons Ametller, el projecte suposa un canvi de paradigma en el sector cap a una tecnificació extrema dels mitjans de producció i l’aprofitament energètic fins a convertir la infraestructura projectada en sostenible, fins al punt de tenir saldo positiu en emissions de CO2. «A Espanya som molt ineficients en la producció d’aliments, actualment Holanda i Israel són líders en aquest camp i hem de potenciar la producció agrícola hipertecnificada», va explicar Ametller. La visió d’aquest grup, exemple d’integració vertical en el sector de l’alimentació-distribució, amb producció agrícola, industrial i xarxa comercial, és que és necessari professionalitzar i tecnificar la producció agrícola, tant per millorar la qualitat com per assegurar l’estabilitat dels preus. El projecte ha previst 12 hectàrees de plaques fotovoltaiques, 10 hectàrees d’hivernacles, 40 hectàrees de superfície logística, 90 hectàrees de cultius, una granja de 400 ovelles i 400 cabres i la nova seu Ametller Origen. El projecte també inclou un centre de formació i investigació per formar tècnics experts, en col·laboració amb universitats i centres d’investigació. Ametller confia a rebre el recolzament dels grups ecologistes malgrat la profunda transformació que suposarà el projecte a la zona, ja que està prevista segons els plans inicials una cura extrema de la transformació del paisatge, integrant de manera futurista l’activitat industrial amb l’agrícola i ramadera. Una de les grans novetats que aporta el projecte és que aspira a solucionar el difícil encaix urbanístic de les zones industrials i agràries, ja que legalment no existeix la catalogació d’espai industrial i agrícola per a un mateix terreny. Les obres començaran el 2023 després de l’aprovació dels projectes pels ajuntaments. També està prevista la concentració parcel·lària després de la compra de terrenys efectuada. La primera fase de construcció inclourà els obradors, la nau logística de 40.000 metres quadrats i els hivernacles. La posada en marxa completa hauria de ser entorn del 2026, en funció de la capacitat financera existent i la quantia de les ajudes de la Unió Europea. Tota la cadena de valor es concentrarà en aquesta zona pròxima a Barcelona amb la idea de ser el proveïdor principal de les botigues del Grup Ametller (actualment més d’un centenar), però també a altres protagonistes de la distribució o la restauració. Actualment, el 60% de les fruites i verdures venudes a les botigues Ametller Origen són de producció pròpia i la nova infraestructura permetria al grup enfortir la seva posició competitiva al mercat i un control més gran dels productes a la venda. Està previst que el clúster agroalimentari sigui autosuficient tant en recursos hídrics com en energia, gràcies a l’ús de les plaques fotovoltaiques i l’energia geotèrmica. A més, preveu reaprofitar els residus orgànics per fer energia a partir de biogàs –que també servirà per alimentar els vehicles que s’utilitzin al complex i en la distribució–, i utilitzar recipients 100% reciclats i reciclables. El complex tindrà una demanda energètica de 15 MW anuals i les previsions passen per generar 13 MW d’energia solar i 10,2 a partir de biomassa i biogàs, i evitarà l’emissió de 1.400 tones de CO2 a l’any.