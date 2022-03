El preu de la llum a l'Estat torna a enfilar-se després de dos dies consecutius a la baixa, coincidint amb el cap de setmana. Aquest dilluns, l'electricitat al mercat majorista es pagarà a una mitjana de 229,71 euros per MWh, un 10,9% més que aquest diumenge, segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). La franja horària amb la llum més cara serà de vuit a nou del vespre, quan el MWh assolirà els 287,57 euros, mentre que la més barata arribarà serà de quatre a cinc de la matinada, amb un preu de 189,99 euros per MWh. Malgrat l'increment d'aquest dilluns, l'electricitat es manté per sota la barrera dels 250 euros per MWh, una xifra que no se supera des del passat dimecres 16 de març.