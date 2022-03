Els gairebé 1.500 metres que separen l’estació d’Atocha de Madrid de la cèntrica plaça de la Cibeles s’han tenyit aquest diumenge de taronja, el color escollit per les associacions del món rural per portar les seves protestes fins a la capital espanyola en una mobilització que es preveu que serà històrica i que concentrarà prop de 200.000 persones de tot el país en autobusos gratuïts. L’ambient, festiu en molts moments, no ha amagat l’enuig dels manifestants, que porten pancartes amb lemes com «la supervivència del camp és la de tots», «sense regadiu no hi ha vida» i «caçar és protegir».

Una desena de tractors han obert la marxa convocada per «donar-li un toc al Govern». «El camp ha dit prou a Espanya d’una manera tranquil·la i assossegada. Si el Govern no atén el que estem dient avui a Madrid és perquè és irresponsable. Ja n’hi ha prou que ens ignorin, que ens ataquin des del propi Govern. Ja n’hi ha prou de posar en risc l’alimentació i la feina de moltes famílies», ha sentenciat el president d’ASAJA, Pedro Barato, al començament de la mobilització que, abans d’iniciar la marxa, arribava des del Ministeri d’Agricultura, davant l’estació d’Atocha, fins a la plaça on el Reial Madrid celebra els seus títols (la font de la Cibeles). A més, Barato ha transmès una amenaça subtil a l’Executiu: «Hem vingut avui a Madrid de manera pacífica, però si el camp ha de fer altres coses, avui no serà el final, sinó el principi». El secretari general de COAG, Miguel Padilla, ha resumit les seves demandes en quatre punts: «intervenir el preu de l’energia i dels combustibles»; un «pla de xoc urgent i contundent» per al camp; la «flexibilització de la PAC» (Política Agrària Comuna, de la Unió Europea) i que s’aturi l’especulació que s’està produint entorn d’alguns productes. Totes aquestes demandes les defensaran al llarg d’un recorregut de més de 4 quilòmetres, fins a les portes del Ministeri de Transició Ecològica, recorrent l’artèria principal de Madrid, pel passeig de la Castellana. Les reivindicacions Fa mesos que la mobilització està convocada. El descontentament del món rural ve de llarg. Primer la pandèmia va tensar ramaders i agricultors, després, va arribar la sequera que Espanya pateix cada vegada més i ara aquest sector és un dels més afectats per la guerra de Rússia. La pujada dels preus de la gasolina els afecta directament però, a més, Ucraïna és un dels principals exportadors tant de pinso com d’abonament, cosa que provocarà un encariment dels dos productes. ‘20-M Rural, junts pel camp’ és l’eslògan escollit per a la concentració, convocada per les associacions majoritàries de l’agricultura i ramaderia –la Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG), l’Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA)–, però també de la caça –la Reial Federació Espanyola de Caça– i cooperatives agroalimentàries. Totes secunden un manifest «en defensa de l’agricultura i la ramaderia, de la caça, del nostre camp i la seva cultura i tradicions». Aquest document, que consta de 18 demandes, arrenca amb una petició que s’entrellaça amb les exigències de l’Espanya Buidada: «adequats serveis socials i sanitaris en el medi rural» i «plans educatius, formatius i d’ocupació». També reclamen l’aplicació de la llei de la cadena alimentària, aprovada el desembre de 2021, que prohibeix la venda a pèrdues; la reestructuració de la Política Agrària Comuna (PAC); una normativa laboral que permeti la temporalitat «intrínseca del sector agrari»; la reducció de la tarifa elèctrica i inversions en obres hidràuliques. El manifest inclou fins a cinc punts relacionats amb la caça, entre els quals es troba la retirada del llop de la Llista d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESPRE), que impedeix la seva caça; recuperar la caça als parcs nacionals; «la defensa de la caça davant les polítiques ecoanimalistes d’Europa» que prohibeixen el plom; la retirada del projecte de llei de protecció i drets dels animals i que no s’inclogui en el Codi Penal la modificació que fa extensible el maltractament animal a tots els vertebrats.