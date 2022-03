Entre el 17 i el 20 de març, l’Àrea de Turisme de Roses està present al Salon Mondial du Tourisme de París, una de les principals fires del sector turístic que es realitzen actualment a Europa. La fira té lloc al Parc des Expositions Porte de Versailles i es torna a celebrar després de dos anys d’interrupció a causa de la pandèmia.

Aquesta serà la tercera ocasió en què Roses assisteix a aquest important certamen després de la seva participació durant les edicions 2018 i 2019, motivada per l’interès en consolidar un mercat emissor de gran importància per a la destinació com és el francès, i per potenciar encara més la connexió AVE París – Figueres-Vilafant. La participació de Roses té lloc sota el paraigües de Turespaña.

Un altre aspecte valorat és que la celebració del Saló de Turisme de París coincideix amb l'època en què el públic es troba programant les seves vacances, És a més, una de les fires de referència europees i el més important aparador turístic de França, i comptabilitza en cada edició una gran afluència de públic (la darrera celebrada l’any 2019 va assolir els 114.200 visitants).