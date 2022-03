Catalunya va créixer l’any passat el 5,8%, fins a situar el producte interior brut (PIB) en 244.172 milions d’euros, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest nivell suposa situar-se a menys de 10 punts del nivell prepandèmia. Tot i que el saldo final és una dècima inferior al calculat el mes passat (5,9%), es tracta d’un creixement que supera en vuit dècimes la mitjana espanyola (5%).

La demanda interna va créixer el 5,4%, cosa que contrasta amb el descens del 8,9% l’exercici anterior per l’increment del consum de les llars, amb el 5,2% i la inversió (8,1%). En canvi, la despesa de les administracions va augmentar el 3,3%. El comerç exterior també va actuar de motor, amb una alça del 13,8% tant per a les exportacions com per a les importacions.

Des de la perspectiva de l’oferta, l’activitat es va recuperar en tots els sectors. Els serveis i la indústria van registrar un augment del 6,3% i del 5,3%, respectivament. La construcció, amb un 1,6%, i el sector agrari, amb l’1,5% van registrar augments de menor intensitat.