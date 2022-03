La indústria làctia espanyola suspendrà la seva activitat transformadora com a conseqüència de la vaga de transports que s’està desenvolupant en els tres últims dies. Les fàbriques han vist interromput el subministrament de les entrades necessàries per a l’elaboració de productes lactis i també el trasllat del producte acabat en les cadenes de distribució, i per això «s’ha anul·lat la capacitat d’envasament i d’emmagatzematge i gestió d’un aliment altament perible i essencial per al consum diari», segons ha informat la Federació Nacional d’Indústries Làcties (Fenil) en un comunicat.

Les indústries làcties tenen un volum de negoci de més de 9.500 milions d’euros a l’any, un 2% de la producció industrial de tot el país, i donen feina a més de 30.000 persones, el 8,5% de l’ocupació del conjunt del sector agroalimentari, segons les xifres publicades a la pàgina web d’aquesta patronal. Aquesta paralització, segons indica la patronal, està portant «conseqüències socials, econòmiques i mediambientals inevitables, ja que suposarà la suspensió de la recollida de la llet en les explotacions ramaderes a partir de demà (divendres) i, sobretot, es posa en risc el proveïment de productes nutricionalment bàsics en l’alimentació de les persones com són la llet i els lactis». «Aquest panorama és el resultat del desemparament i la impotència dels transportistes davant l’actuació dels mal anomenats ‘piquets informatius’ que han bloquejat la seva activitat», afegeix Fenil. I considera que només es podrà revertir aquesta situació «si es garanteix el dret a la mobilitat i la seguretat dels transportistes que no han secundat la vaga, i s’eviten conflictes d’ordre públic a les carreteres espanyoles, circumstància conjugable amb el respecte del dret de vaga».