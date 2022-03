El mercat laboral espanyol va tancar el 2021 amb un rècord de llocs de treball vacants, especialment focalitzats en el sector serveis i per sobre dels nivells de ‘cadires buides’ que hi havia abans de la irrupció de la pandèmia. Segons revela l’enquesta de costos laborals publicada per l’INE aquest dijous, un total de 109.085 llocs de treball estaven disponibles però les empreses no trobaven el perfil adequat per a aquests. Un rècord de vacants que no s’ha traduït en un augment generalitzat de sous per millorar l’oferta als potencials interessats, ja que l’hora efectivament treballada a penes es va pagar, de mitjana, el 0,3% més en l’últim trimestre del 2021 que un any abans.

Díaz admet que ja hi ha desproveïment en alguns sectors pel preu de l’energia Les empreses espanyoles estan focalitzant els seus esforços retributius a reenganxar els treballadors sortits dels ertos covid i en noves contractacions, però no en millors salaris. Les companyies ja gasten el 4,3% més en sous i cotitzacions que abans de la pandèmia. Concretament per treballador una firma inverteix mensualment 2.874,6 euros bruts, dels quals 2.165,8 euros se’n van a salaris i la resta a obligacions amb la Seguretat Social i altres costos de contractació. Gasten més en el conjunt de nòmines, però no individualment. Tal com destaca l’INE en la seva nota de premsa, «el cost laboral per hora creix un 0,3% a causa de l’augment del 4,2% en el nombre d’hores efectives de treball. Si s’elimina aquest efecte i el de calendari, la variació estimada del cost hora és del –0,4%». Doncs els rècords de creixement de l’ocupació registrats l’any passat es construeixen partint de la moderació salarial adoptada per les direccions envers els treballadors de dins de l’empresa, a canvi de gastar més recursos en noves contractacions o en activació d’empleats suspesos.