Durant les últimes setmanes, els preus del combustible s’han disparat a nivells mai vistos i omplir el dipòsit del cotxe s’ha encarit molt a causa del conflicte entre Rússia i Ucraïna.

Per aquest motiu, els conductors busquen la gasolinera més barata de l’entorn per esgarrapar uns cèntims el preu del litre i aconseguir el dipòsit ple al preu més baix possible.

Aquestes són les gasolineres més barates de l'Alt Empordà avui dijous 17 de març, d’acord amb la web Geoportal Gasolineras del Ministeri de Transport.