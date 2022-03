El mercat del petroli s’enfronta a la que pot ser «la crisi més gran de subministrament en dècades» com a conseqüència de la caiguda prevista de l’oferta de cru de Rússia després de les sancions imposades al país per la invasió d’Ucraïna, segons ha advertit l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), que ha revisat a la baixa les seves previsions d’augment de la demanda global de petroli per l’impacte advers del conflicte en les perspectives de creixement mundial.

En l’edició de març del seu butlletí mensual, l’agència adscrita a l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) apunta que la crisi desencadenada per la guerra a Ucraïna pot provocar canvis duradors en els mercats energètics, tot i que remarca que també ofereix oportunitats per accelerar la transició energètica.

Del costat de l’oferta, l’AIE adverteix que la perspectiva d’interrupcions a gran escala en la producció de petroli a Rússia «amenaça de crear un xoc en el subministrament mundial», ja que la producció del país podria perdre uns 3 milions de barrils diaris (mb/d) dels prop de 8 mb/d de subministrament per l’establiment de sancions. Així mateix, assenyala que l’OPEP+, per ara, se cenyeix al seu acord d’augmentar l’oferta només en quantitats mensuals modestes, a més que entre els països del càrtel, només l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units tenen una capacitat addicional substancial per ajudar immediatament a compensar el dèficit de Rússia.

Quant a les expectatives de qualsevol subministrament addicional procedent de l’Iran, l’AIE considera que els efectes podrien tardar mesos, ja que les converses sobre un acord nuclear semblen estancades, per la qual cosa, més enllà de l’OPEP+, l’augment de la producció provindrà dels Estats Units, el Canadà, el Brasil i la Guaiana, tot i que qualsevol potencial alcista a curt termini és limitat.

Del costat de la demanda, l’AIE estima que l’augment dels preus de les matèries primeres i les sancions internacionals imposades a Rússia tindran un efecte depressor considerable sobre el creixement econòmic mundial, cosa que llastarà el creixement del consum de cru.

D’aquesta manera, l’agència ha revisat a la baixa les seves previsions per a la demanda global de petroli, incloent-hi una retallada d’1,3 mb/d per al consum estimat entre el segon i el quart trimestre del 2022, cosa que suposarà per a tot l’any un ajust a la baixa de 950.000 barrils diaris del creixement previst del consum, que rondarà els 2,1 mb/d de mitjana per al 2022.

D’altra banda, l’AIE ha advertit que les reserves totals de la indústria en l’OCDE es van reduir en 22,1 milions de barrils al gener, i se situen en 2.621 milions d’unitats, cosa que implica el seu nivell més baix des d’abril del 2014. D’aquesta manera, les existències de la indústria serien suficients per cobrir la demanda de 57,2 dies, 13,6 dies menys que l’any anterior. A més, les dades preliminars dels EUA, Europa i el Japó apunten que les existències de la indústria van disminuir en 29,8 milions de barrils més al febrer.