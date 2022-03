La indústria làctia espanyola suspendrà la seva activitat transformadora com a conseqüència de la vaga de transports que s’està desenvolupant en els tres últims dies. Les fàbriques han vist interromput el subministrament de les entrades necessàries per a l’elaboració de productes lactis i també el trasllat del producte acabat en les cadenes de distribució, i per això «s’ha anul·lat la capacitat d’envasament i d’emmagatzematge i gestió d’un aliment altament perible i essencial per al consum diari», segons ha informat la Federació Nacional d’Indústries Làcties (Fenil) en un comunicat.

