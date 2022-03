El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha garantit que el Govern baixarà la llum, el gas i la gasolina en el decret que té previst aprovar el 29 de març, hi hagi o no consens en el Consell d'Europa de la setmana vinent.

Així ho ha assenyalat en la roda de premsa posterior a la reunió que ha mantingut en el Congrés amb el PP, el primer dels partits amb el qual té previst reunir-se dimecres en el marc de la ronda de contactes que ha iniciat per a explorar mesures de resposta a les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna.

Bolaños ha subratllat que l'Executiu és "plenament conscient" del que està costant omplir el dipòsit de gasolina, pagar la factura de la llum i mantenir les cases calentes en el país. "I, per açò, la qual cosa farà el Govern serà abaixar el preu" a eixos tres serveis, ha dit, de la mà dels socis europeus i espera que també de la resta de forces polítiques.

En tot cas, ha volgut deixar clar que hi hagi o no consens a escala europea en aquesta matèria, el Govern apostarà per una baixada que serà "immediata i senzilla" per a les llars, les empreses i els autònoms espanyols.