El col·lectiu d’inspectors d’Hisenda proposa la creació de, com a mínim, tres noves figures delictives per dotar de més eficàcia la lluita contra el frau fiscal. Així, es planteja tipificar com a delicte l’oferiment per part d’assessors de serveis i instruments idonis per a la comissió de delictes fiscals, com la connexió amb paradisos fiscals. Segons l’associació Inspectores d’Hisenda de l’Estat (IHE) alguns despatxos professionals abusen d’aquesta figura, «oferint als seus clients estructures i entramats tendents a l’elusió i evasió fiscal».

En segon lloc, els inspectors també plantegen tipificar com a delicte la comercialització de productes dissenyats amb tècniques d’enginyeria financera idonis per al frau per despatxos o entitats financeres. Com a tercera nova figura, es proposa tipificar la tinença injustificada de béns o drets, «a fi de poder castigar la riquesa injustificada sense connotacions tributàries», tal com planteja l’OCDE. Les dues mesures formen part del llistat de 123 «Propostes contra el frau fiscal i de reforma de les administracions tributàries» que l’associació professional IHE ha presentat aquest dimecres. «Veiem amb preocupació el nivell d’economia submergida i de frau fiscal per sobre de la mitjana que hi ha a Espanya i que se situa en l’entorn del 20% del PIB», ha afirmat el president d’IHE, Ransés Pérez Boga. Entre la bateria de propostes, IHE reprèn la del pagament a confidents per a denúncia de delictes, o la possibilitat d’actuar d’incògnit, sense coneixement de l’obligat tributari. També es proposa rebaixar de 600.000 a 300.000 euros el deute tributari pendent de pagament a partir del qual un contribuent formarà part de la llista pública de morosos. I en relació amb la possibilitat d’eludir l’ingrés a presó per delicte fiscal si la pena no arriba a dos anys, els inspectors proposen que això això sigui possible si prèviament s’ha satisfet el deute tributari pendent. Modificar la regulació de la residència fiscal en IRPF (amb un criteri entorn dels 60 dies davant els 183 actuals), l’eliminació del règim de mòduls en l’IRPF o el gravamen dels cigarrets electrònics són altres de les propostes que figuren al llistat. També, l’ampliació de la llista de paradisos fiscals o l’anomenada «mort fiscal», que consisteix a tancar l’accés al registre de la propietat i el mercantil a determinat perfil de grans defraudadors; aquestes persones també tindria vetat el dret a realitzar abonaments o càrrecs bancaris.