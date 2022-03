Cepsa va deixar de comprar cru, gas natural i productes petrolífers russos el dia que va començar la guerra, segons ha informat aquest dimecres la companyia. La petroliera afirma, a més, que «no preveu que aquesta postura canviï en un futur pròxim», ja que Cepsa ha tingut tradicionalment una activitat comercial molt limitada amb Rússia i actualment ha deixat de vendre productes en aquest país.

La petrolera ha inclòs aquesta declaració en la presentació dels seus resultats de l’any 2021 quan va obtenir un benefici net de 661 milions d’euros, davant les pèrdues de 919 milions d’euros de l’any passat, fonamentalment gràcies a la recuperació de la demanda i l’augment dels preus del petroli. En el quart trimestre, el resultat va ser de 163 milions d’euros, davant els 108 milions en números vermells de l’any anterior, i els 161 milions del tercer trimestre.

Mentrestant, el resultat brut d’explotació ajustat (ebitda ajustat) de la companyia va ascendir fins als 1.815 milions d’euros, un 53% superior al de l’exercici anterior gràcies a la millora de les condicions del mercat, una vegada els efectes negatius de la pandèmia van anar disminuint i la companyia va posar en marxa iniciatives per optimitzar els seus resultats en totes les àrees de negoci. En el quart trimestre, la companyia va obtenir un resultat brut d’explotació ajustat (Ebitda ajustat) de 470 milions d’euros, un 7% menys que en el tercer trimestre degut principalment a l’augment dels preus del gas natural, que va repercutir en els marges de refinament. Tot això es va veure parcialment compensat per uns resultats més sòlids en Exploració i Producció, deguts als alts preus del cru i a la plena aplicació de les mesures d’eficiència previstes.

En la comunicació, Cepsa ha anunciat, a més, que el 30 de març presentarà el seu nou pla estratègic que pretén establir les bases de la transformació cap a la transició energètica i que marcarà un punt d’inflexió en la seva visió a llarg termini. Tot i que la petrolera defensa que la «transformació de la companyia ja està en marxa» gràcies a diverses aliances estratègiques firmades en els últims mesos per avançar en la descarbonització dels seus clients, com són els acords amb Iberia i Binter per produir biocombustibles per als avions, i <strong>l’aliança amb Redexis</strong> per crear la primera xarxa d’estacions de servei que generin energia renovable a Europa.

A més, el gener d’aquest any, el nou conseller delegat de la petroliera, Maarten Wetselaar va definir dues noves àrees de negoci orientades al client: Mobility & New Commerce i Commercial & Clean Energies. A més, va canviar el nom de l’àrea de Refinament per Energy Parks amb l’objectiu d’accelerar la seva transformació cap a la transició energètica. Per àrees

Maarten Wetselaaràrees de negociMobility & New Commerce Commercial & Clean EnergiesRefinament per Energy Parkstransició energètica. Per àreesEl resultat brut d’explotació ajustat (ebitda) del negoci d’Exploració i Producció, gairebé es va duplicar, fins a arribar als 905 milions d’euros (un 97% més), degut principalment a l’increment dels preus del cru, substancialment més alts que el 2020 (un 70% més), gràcies a la recuperació de la demanda; mentre en el cas de Refino es va multiplicar per nou fins a arribar als 93 milions d’euros el 2021, davant els 10 milions d’euros de 2020, malgrat l’impacte negatiu de l’augment dels preus del gas natural, especialment en el quart trimestre.

L’augment dels volums de vendes (un 9% més respecte al 2020) en Comercialització, en línia amb la recuperació de la demanda nacional de combustible, es va traduir en un augment del 19% del resultat brut d’explotació ajustat, fins a arribar als 478 milions d’euros el 2021, davant els 400 milions d’euros el 2020. Mentrestant, l’àrea Química va continuar registrant uns resultats molt sòlids, amb un augment del 29% del resultat brut d’explotació ajustat respecte a 2020, fins a arribar als 461 milions d’euros, gràcies a l’augment dels volums (un 5% més) i a la millora dels marges i els preus.