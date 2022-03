Petita victòria per als defensors de les <strong>criptomonedes</strong>. El Parlament Europeu va rebutjar aquest dilluns una esmena que demanava prohibir divises virtuals com Bitcoin i Ether, les dues més conegudes, pel seu impacte energètic i climàtic.

La Comissió d’Assumptes Econòmics i Monetaris de l’Eurocambra va descartar aquesta opció al votar a favor de la creació d’un marc legislatiu per regular uns actius digitals l’ús dels quals s’ha popularitzat en els últims anys. Més enllà dels seus perills especulatius, la normalització de les criptomonedes com a mecanisme d’inversió també ha aixecat les alarmes perquè la tecnologia <strong>Blockchain</strong> que les sosté té un important impacte climàtic. Diversos estudis han assenyalat que Bitcoin consumeix anualment tanta energia elèctrica com l’Argentina i aboca tant diòxid de carboni a l’atmosfera com Nova Zelanda.

Impulsada per eurodiputats dels blocs socialdemòcrata i verd, la proposta rebutjada dilluns buscava restringir l’ús de les tecnologies que comporten un impacte més gran sobre el clima i l’energia, dues de les crisis més grans que afronta la Unió Europea (UE). A més de la crisi climàtica global, el club comunitari es troba en un moment especialment delicat per la guerra d’Ucraïna i per la seva dependència energètica de Rússia.

El rebuig d’aquesta esmena va ser molt ajustat. Un total de 30 eurodiputats van rebutjar prohibir l’ús de les criptomonedes més contaminants, mentre que 23 van votar a favor i sis es van abstenir, com va avançar ‘POLITICO’. No obstant, això no significa via lliure per a l’ús d’aquests actius virtuals a la UE, on encara generen molt escepticisme. En la votació d’ahir sí que es va donar suport per una important majoria exigir a la Comissió Europea incloure les tecnologies Blockchain més respectuoses amb el medi ambient en la llista d’inversions que Brussel·les considera econòmic, una cosa que l’esquerra europea veu insuficient.

Porta oberta a la regulació

Tot i així, la decisió és una bona notícia per a la comunitat cripto (com es coneix els més fervents defensors de les criptomonedes), que asseguren que el seu impacte energètic i climàtic és menys que el del sistema financer actual. «El Parlament Europeu ha aplanat el camí per a una regulació de les criptomonedes que afavoreixi la innovació i pugui establir normes a tot el món», va celebrar Stefan Berger, l’eurodiputat conservador alemany que ha liderat aquest projecte de llei.