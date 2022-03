El segon dia d’aturada indefinida dels transportistes està focalitzant especialment les seves afectacions a la Zona Franca de Barcelona. A la resta de Catalunya l’impacte és residual, segons coincideixen a assenyalar diferents entitats del sector, que descarten que es produeixin desproveïments o escassetat de subministraments si les protestes mantenen el mateix grau de seguiment en els pròxims dies. L’aturada no està secundada per cap de les principals patronals o organitzacions del sector i ve impulsada per la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, que diu representar les mitjanes i petites empreses que suposen el 85% del sector.

Els manifestants han variat el guió de la primera jornada d’aturada, que no vaga, ja que està impulsada per autònoms i empreses i no va dirigit contra cap patronal en concret, sinó que reclama al Govern central mesures contra l’encariment dels carburants. En la jornada de dilluns van intentar diversificar una mica els seus esforços i generar incidència en diferents punts del territori català, com el Cim Vallès (un dels punts neuràlgics de la logística de la zona industrial del Vallès) i el port de Tarragona. «Les empreses de la petroquímica estan operant amb normalitat», afirma una font sindical consultada. El segon dia els protestants han apostat per concentrar esforços per multiplicar la incidència i s’han bolcat a la Zona Franca de Barcelona, on estan retardant la circulació i l’enviament de mercaderies tant dels polígons com de la zona portuària.

Mercabarna està operant amb normalitat i no pateix desproveïment «per ara», segons assenyalen fonts del gran mercat barceloní. Aquestes mateixes fonts expliquen que el mercat de peix, que ahir per ser dilluns no va operar, ha pogut vendre el seu gènere. Sí que reconeixen que les pluges i el temporal dels últims dies estan complicant la pesca, però que els camions que venien d’origen han pogut accedir a Mercabarna a primera hora d’aquest matí. No passa el mateix en altres centres de distribució d’Espanya, com Mercamadrid, segons ha informat Efe. L’aturada només ha permès descarregar el 50% de la mercaderia habitual, sent aquest un dels principals punts de distribució d’aliments a tot el país. Les hortalisses i verdures són els productes més afectats, amb un 60% menys respecte a la setmana passada.