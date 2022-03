Les companyies aèries hauran de reemborsar els diners del bitllet o ressituar el passatger en cas que es cancel·lin vols per culpa de <strong>la calima</strong>. Segons explica el portal Reclamador.es, les aerolínies estan obligades a fer-ho al tractar-se d’una causa de força major.

A més, si els viatgers es veuen obligats a fer nit al lloc de sortida del vol perquè han sigut ressituats en un altre viatge, l’estada també haurà de ser abonada per l’aerolínia, així com hauran de ser pagats els diferents trasllats.

No obstant, cal destacar que els viatgers no podrien sol·licitar a l’aerolínia l’abonament d’una compensació econòmica per la cancel·lació del seu vol.

Previsió meteorològica

L’espai aeri s’ha despertat aquest dimarts amb pols en suspensió, la denominada calima, una cosa habitual a les Illes Canàries per la seva proximitat al continent africà, però no així a la península Ibèrica.

S’espera que la calima avanci de sud a nord del país i que arribi al seu màxim demà dimecres, mantenint-se fins dijous. Malgrat això, Aena ha informat que no s’han produït incidències operatives en els vols.

Cancel·lacions per la ‘borrasca Celia’

La ‘borrasca Celia’ va afectar ahir les connexions aèries a les Canàries, ja que el fort vent, que va superar els 130 km/h, va obligar a cancel·lar sis vols i se’n van desviar d’altres a l’arxipèlag, segons Aena.

En aquest sentit, la directora d’Operacions de Reclamador.es, Ana Rodríguez, ha explicat que la desviació per fortes ratxes de vent també es considera una circumstància extraordinària o de força major i, tot i que es tracti d’una causa aliena a l’aerolínia, aquesta ha de responsabilitzar-se dels seus passatgers.

«Tot i que les companyies aèries no estarien obligades a pagar una indemnització, sí que han d’oferir als viatgers elegir entre el reemborsament del preu pagat pel vol o volar en una altra data», ha afegit.

A més, ha assenyalat que si el passatger es troba fora del seu lloc de residència, la companyia aèria ha d’oferir-li allotjament i cobrir les seves necessitats bàsiques fins a la sortida del pròxim vol disponible.