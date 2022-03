El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts un reial decret llei de suport al sector agrari davant la sequera que inclou mesures en els àmbits fiscal, laboral, financer i hidràulic per un import estimat en 450 milions d’euros pel ministre d’Agricultura, Luis Planas. Entre les mesures, s’ha incorporat una reducció del 20% en els mòduls de l’impost sobre la renda (IRPF). S’estima que aquesta mesura beneficiarà 918.000 agricultors i ramaders, i reduirà la base imposable en més de 500 milions d’euros.

A més, el text incorpora línies de crèdits avantatjoses, ajudes directes per a la bonificació del principal en préstecs formalitzats amb entitats financeres, un ajornament del pagament a les quotes a la Seguretat Social i l’equiparació del contracte fix discontinu i l’eventual a efectes d’accés i determinació del dret al subsidi. També es redueix de 35 a 20 el mínim de jornades cotitzades per accedir al subsidi d’atur o a la renda agrària a Andalusia i Extremadura. A més, s’estableix per al 2022 un preu per a l’aigua dessalada que buscar fer més accessible utilitzar-la per a les explotacions agrícoles i ramaderes, així com una reducció dels cànons de regadiu en els comptes del Guadalquivir i el Guadiana.

El reial decret s’ha aprovat a proposta de sis ministeris, pertanyents a les àrees d’Agricultura, Hisenda, Seguretat Social, Economia, Treball i Transició Ecològica i té per objecte ajudar el sector davant la sequera i l’increment dels costos de producció a causa de l’encariment de les matèries primeres i de l’energia.

Convocatòria de protestes

L’aprovació en el Consell de Ministres s’ha produït el mateix dia en què uns 3.000 agricultors i ramaders s’han concentrat davant la seu del Ministeri d’Agricultura per reclamar que actuï davant els problemes de costos que pateix el sector i davant la ineficiència que –des del punt de vista de la plataforma convocant, Unió d’Unions– està mostrant la llei de cadena alimentària a l’hora de garantir un preu just per als productors. Per al diumenge 20 de març s’ha convocat una gran protesta a Madrid convocada per les organitzacions agràries Asaja, COAG i UPA, les cooperatives agroalimentàries i la Federació Nacional de Comunitats de Regants, entre altres organitzacions.

L’organització agrària COAG va considerar aquest dimarts «insuficient» el paquet de mesures aprovat pel Consell de Ministres en un context en el qual, a més de la sequera, hi ha a més una «brutal» pujada dels costos de producció. De fet, aquests costos han pujat un «96%» entre març del 2021 i març del 2022 en l’energia i els lubricants, un 150% en fertilitzants i un 35% en pinsos, segons ha indicat en un comunicat. No obstant, COAG considera que la reducció del 20% en l’IRPF pot suposar «un petit baló d’oxigen» per als productors que tributen sota aquest règim.

Els sindicats agraris UPA i Asaja també han coincidit a lamentar que les mesures aprovades pel Govern per mitigar els efectes de la sequera «no són suficients» per compensar els danys. En particular, troben a faltar ajudes directes per a agricultors i ramaders.