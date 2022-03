El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts per crear un fons amb què costejar els ertos derivats de la guerra d’Ucraïna. El Govern fa un pas més perquè les empreses obligades a parar o suspendre part de les seves produccions a causa de les seqüeles del conflicte bèl·lic es puguin acollir a ajudes extraordinàries, tal com està contemplat en el Mecanisme RED, habilitat en la recent reforma laboral. Un cop creat el fons, ara l’Executiu haurà de posar els recursos per omplir-lo i autoritzar quins sectors es podran beneficiar de les exoneracions de cotitzacions i prestacions d’atur.

Al si del Govern encara estan definint quines empreses i de quines activitats es podran beneficiar dels ertos de la guerra. L’únic gremi que abans del conflicte ja s’havia anunciat que podria anar als ertos sectorials del Mecanisme RED van ser les agències de viatges, tot i que amb la pròrroga fins a finals de març dels ertos covid se’n va ajornar l’activació. El clam per habilitar aquests mecanismes ha sigut transversal. A Catalunya, hi coincideixen des de la Generalitat fins a les patronals i els sindicats. En l’àmbit estatal, CCOO ja havia sortit al pas de les últimes dades de l’IPC i reclamat al Govern que activés els acabats de consensuar nous mecanismes pactats en la reforma laboral i que recullen l’experiència pandèmica. Ara el següent pas és definir els sectors concrets o donar llum verda als ertos cíclics, que permetrien que qualsevol empresa de qualsevol sector es pogués acollir a aquest tipus d’ajuda. De moment, des de l’Executiu han descartat arribar fins aquest extrem al considerar que l’afectació de l’encariment del carburant i les altres seqüeles econòmiques del conflicte bèl·lic no era prou transversal i han apostat per vies més quirúrgiques, que encaixarien amb aquests ertos sectorials. Aquests últims són uns ertos similars als que han imperat fins ara. Les empreses dels rams d’activitat (CNAE) beneficiats es poden dirigir a l’autoritat laboral competent i registrar un expedient temporal, prèvia negociació amb la representació legal dels treballadors de la seva durada i condicions. L’autoritat laboral –en el cas català el Departament de Treball– revisa l’expedient i l’autoritza si no té defectes de forma. I a partir de llavors l’empresa podrà accedir a exoneracions del 40% de les quotes a la Seguretat Social, condicionades a què imparteixi formació entre els treballadors afectats mentre duri la suspensió. I perquè els empleats cobrin la prestació del SEPE, la companyia haurà de cursar una sol·licitud col·lectiva, com s’ha fet durant la pandèmia.