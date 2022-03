La guerra d'Ucraïna ha convertit l'oli de gira-sol gairebé en un luxe. El conflicte n'ha multiplicat el preu i els seus efectes ja es comencen a notar als sectors de la brioxeria i pastisseria industrial, conserveres i l'elaboració de fregits. Davant aquest nou escenari, les empreses gironines busquen fórmules per adaptar-se al futur incert que s'obre per als propers mesos. Horno de San Juan, de Bonmatí (Selva) assaja altres tipus d'oli per elaborar els seus productes de pastisseria i Pescadors de Roses, que elabora fumet i sopa de peix, es planteja fer aturades puntuals per poder garantir l'estoc. "La garrafa de cinc litres que abans valia uns 9 euros ara en costarà 20", explica la seva gerent, Gemma Gotanegra.

Ucraïna és coneguda com el graner d'Europa i fins a la invasió russa la seva agricultura tenia un gran pes al continent. És el primer exportador mundial de gira-sol i oli de gira-sol i ocupa els primers llocs en el rànquing de cereals com l'ordi, el blat de moro o el sègol.

La guerra, però, ha frenat en sec l'exportació d'aquests productes. De retruc, també ha comportat encariments desorbitats de preus. I les empreses de casa nostra ja en noten els efectes. Sobretot, les tensions amb l'oli de gira-sol afecten el sector dels dolços (brioixeria i pastisseria industrial), dels fregits (com les patates i els snacks) i les de conserves.

Davant aquest nou escenari, i la incertesa creixent que provoca el conflicte, unes i altres busquen fórmules per intentar adaptar-se. "La tensió més gran tenim ara és amb l'oli de gira-sol", admet Joan Cubarsí, propietari d'Horno de San Juan. De la fàbrica que l'empresa té a Bonmatí, cada any en surten 17 milions d'unitats de producte fornejat. Sobretot, pastissos i bases de pa de pessic. Però també altres productes (com magdalenes, muffins o galetes per a gelats).

100.000 euros per cisterna

Fa pocs dies, per a una cisterna de 24 tones d'oli de gira-sol l'empresa n'ha pagat 100.000 euros. Abans que esclatés la guerra, els en costava 20.000. "El seu preu s'ha multiplicat per cinc, perquè no hi ha prou oli de gira-sol per abastir tot el mercat europeu; s'ha creat un buit", explica Cubarsí.

El propietari d'Horno de San Juan creu que la manca d'oli de gira-sol es pot convertir en un problema greu d'aquí a poques setmanes. I per això, des de la seva empresa ja estan fent proves de laboratori per intentar trobar-ne un altre de substitutiu. "Estem fent assajos amb els altres que hi ha al mercat, com els de soja, colza, palma o oliva, per veure quina reacció té el producte", concreta Cubarsí.

En paral·lel, Horno de San Juan també està estudiant com adaptar l'etiquetatge. Perquè pot ser que, a diferència d'ara, hagin de fer servir diferents olis per elaborar les masses i enfornar-les. "Cada dia estem en contacte amb l'Administració per veure de quina manera ho arreglem", explica el gerent. Entre les opcions que s'estudien al sector hi ha, per exemple, imprimir el tipus d'oli al costat de la data de caducitat (és a dir, a banda de la resta de l'etiqueta).

Farina i ous

A més de l'oli de gira-sol, però, la invasió d'Ucraïna també ha trencat els estocs de farina. D'aquí a poc, Joan Cubarsí n'ha de tancar els contractes de subministrament per al proper trimestre. "Ja veiem que, en comparació amb allò que en pagàvem, el preu de la farina gairebé es doblarà", concreta el propietari d'Horno de San Juan.

A això, a més, també se li afegeix que els ous també s'han encarit arran dels brots de grip aviària que s'han detectat a França i a Itàlia. I que els costos energètics s'han disparat. Ho noten, sobretot, a la planta que el mateix grup té a Montblanc, Pastisfred (on processen pastissos congelats). "Estem triplicant el preu de la llum; és una autèntica bogeria", lamenta Cubarsí.

"No quedarà altra solució"

A Horno de San Juan, on es treballa 24 hores al dia, la plantilla és de 130 empleats. A Pastisfred, d'on en surten 10 milions de pastissos l'any, hi treballen 350 persones. Joan Cubarsí explica que l'escalada de preus i el conflicte d'Ucraïna han tocat de ple "productes bàsics" com l'oli o la farina, i que "probablement" al final no els quedarà cap altra solució que apujar preus i reduir marges.

"Sempre ens ha costat apujar preus, però en aquest moment els increments són tan grans que no hi ha alternativa", diu Joan Cubarsí. "Estic en contacte amb els nostres clients, per explicar-los les raons i els problemes que tenim, però evidentment això acabarà repercutint al consumidor en general; hi haurà apujades de preus", admet el propietari d'Horno de San Juan.

"Mai ens havíem trobat una situació així"

Pescadors de Roses, formada per la Confraria de Pescadors i Peixos Gotanegra, és una empresa que es dedica a la comercialització de peix fresc i l'elaboració de productes entre els quals hi ha l'estrella: el fumet de peix. L'elaboren en format de vidre amb prop de 480.000 pots l'any i de plàstic, amb uns 10.000 més. També fan uns 70.000 pots de sopa de peix anuals, entre d'altres productes que envasen a la planta que tenen al Port de Roses. Per elaborar tant el fumet com la sopa fan servir oli de gira-sol perquè "és més suau" i, com altres empreses que l'utilitzen, s'estan trobant amb dificultats d'abastiment.

"Nosaltres fem cada dia unes cinc bullides de fumet i elaborem uns 2.000 pots diaris. Per fer-ho necessitem uns 30 litres d'oli al dia", explica la gerent, Gemma Gotanegra. "Quan va esclatar tot això, ens van tallar el servei tres o quatre dies. Fins llavors, rebíem unes 40 caixes d'oli amb tres garrafes cadascuna a la setmana. Ara només ens garanteixen unes 10 caixes a la setmana", detalla.

A tot això, cal afegir-hi l'augment de preu que els han anunciat aquest mateix dilluns. "Fins ara la garrafa d'oli de cinc litres ens costava uns 9 euros, però a partir de dijous ens la serviran a 20 euros cadascuna", explica Gotanegra. Un augment que ronda el 120%. En el seu cas, ja es van veure abocats a pujar 10 cèntims el preu del producte el mes de gener. "Ho vam haver de fer per repercutir la pujada dels plàstics, el transport, el paper, però, sobretot, la llum", explica Gotanegra.

Amb el nou preu de l'oli ara es veuran abocats a una nova i "inevitable" pujada. "Caldrà veure d'aquí a 10 o 15 dies cap a on deriva tot això i a veure què fem", insisteix. Tot i això, admet que aquesta vegada el preu, com mínim, s'haurà d'incrementar uns 20 cèntims.

Pel que fa a la producció, Gotanegra explica que de moment compten amb estoc per a garantir les comandes habituals durant aproximadament un mes i mig però que, tot i això, es plantegen per aturades de la producció "puntuals". "Així podrem agafar una mica d'aire i no anirem tant apretats", remarca. I és que, a tall d'exemple, Gotanegra explica que, en aquests moments, només tenen oli per fer unes tres bullides per aquest dimarts.

"Ara mateix depenem de l'entrega de demà per seguir treballant. Mai ens havíem trobat en una situació així", assegura. "A mi m'han garantit sis caixes a la setmana i per ara tinc estoc però crec que si tot segueix així alguna entrega no es podrà fer puntual", afegeix.

Igual que Horno de San Juan, Pescadors de Roses no descarta provar de canviar l'oli de gira-sol per algun altre (en el seu cas, el d'oliva). Però Gotanegra creu que l'escalada de preus a l'alça també afectarà aquest producte. "És generalitzat", apunta.

Fumet camí d'Ucraïna

En contraposició a tot plegat i també amb la mirada posada a Ucraïna, l'empresa està recollint arròs per fer un enviament juntament amb dos palets de fumet cap al país en col·laboració amb l'ONG Hambre Cero. "La gent del municipi s'hi ha bolcat i es la nostra petita aportació", explica Gotanegra.