Els transportistes van començar a informar ahir a la nit els conductors que passaven per la frontera a la Jonquera de la vaga que havia de començar a la mitjanit per protestar contra la delicada situació laboral en la qual asseguren que es troben per la pujada dels preus del combustible i per la precarietat en les seves condicions laborals.

Així, els transportistes, que afirmen comptar amb el suport del 80% del sector tot i l’oposició de les grans empreses, es limitaven a informar els conductors de les seves demandes i reiteraven la seva petició al Govern de seure a negociar mesures que els compensin per la pujada del preu dels carburants, cas en el qual desconvocarien la protesta. En tot cas, els transportistes van assegurar als ciutadans amb els quals parlaven que deixaran passar els conductors que tornin a casa. Els transportistes, cridats a fer vaga des d’aquesta mitjanit La Junta Directiva Nacional de la plataforma que impulsa la vaga assegura que ha aprovat aquesta protesta perquè «el 90% de les empreses de transport ens trobem en una situació de fallida total i les condicions laborals són de total precarietat», amb «unes conseqüències que paguen de manera directa els conductors assalariats». Les patronals es desentenen de la convocatòria de vaga del transport