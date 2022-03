El preu màxim de la bombona de butà de 12,5 quilograms s’incrementarà un 4,96% a partir d’aquest dimarts, 15 de març, fins a situar-se en 18,63 euros, segons una resolució publicada aquest dilluns al ‘Butlletí Oficial de l’Estat’ (‘BOE’). Aquesta pujada es deu al fort ascens de les cotitzacions de la matèria primera (+14,3%), a la qual cosa s’ha de sumar la depreciació de l’euro davant el dòlar (-0,27%), tot i que compensat parcialment per la baixada dels nolis (-9,9%).

Per compensar l’increment de preus, el Govern central va aprovar a l’octubre una millora del bo social tèrmic amb càrrec als Pressupostos del 2021, amb 100 milions d’euros addicionals, fins als 202,5 milions. En virtut d’aquesta mesura, la compensació per als consumidors vulnerables, que depèn de la zona climàtica en què visquin, ha augmentat d’un mínim de 25 euros a 35, l’equivalent a unes dues bombones, i d’un màxim de 123 euros a 370.

El preu màxim de venda dels gasos liquats del petroli envasats (GLP) en envasos d’entre 8 i 20 quilograms (la tradicional bombona de butà) no es troba liberalitzat. El seu valor es revisa bimensualment el tercer dimarts del mes mitjançant resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, d’acord amb la metodologia establerta per la normativa vigent.

La revisió bimensual del preu es calcula en funció del cost de la matèria primera (propà i butà) en els mercats internacionals, així com del cost dels nolis (transport) i l’evolució del tipus de canvi euro-dòlar.

Revisió limitada

D’altra banda, aquesta revisió del preu, a l’alça o a la baixa, és limitada al 5%, i l’excés o defecte de preu s’acumula per a la seva aplicació en posteriors revisions. Si no s’hi hagués aplicat límit, el preu de la bombona, sense impostos, s’hauria incrementat un 7,15%.

El gas liquat de petroli (GLP) envasat és una barreja d’hidrocarburs, principalment composta de butà, que serveix com a alternativa al gas natural per al seu consum energètic en envasos a pressió, especialment en poblacions o nuclis urbans sense connexió a la xarxa de gas natural.

Actualment, es consumeixen uns 68 milions d’envasos de GLP de diferents capacitats, dels quals 53 milions es troben subjectes al preu màxim regulat (el 78%). Es tracta d’un combustible en retrocés: des del 2009 al 2018 el consum total de GLP envasat ha descendit un 20%

També s’ha publicat al ‘BOE’ el nou preu màxim del gas liquat de petroli (GLP) canalitzat. A partir de demà, dimarts, pujarà un 8,5% la factura per a un client mitjà que consumeixi 500 quilograms anuals respecte als preus en vigor.

Aquest repunt es deu a la pujada mensual de la cotització internacional del propà (+17,4%) i del butà (+7,49%), compensada en part per la disminució dels nolis (-25,2%), han assenyalat fonts del departament que dirigeix Teresa Ribera.

L’activitat de subministrament de GLP per canalització consisteix en el subministrament de gas propà mitjançant una xarxa de distribució alimentada des d’un dipòsit on s’emmagatzema el gas en forma líquida.

Aquesta modalitat permet un subministrament al client de forma constant, amb facturació mitjançant comptador, sense necessitat de comanda prèvia, cosa que converteix el GLP canalitzat en una alternativa al subministrament de gas natural en petites poblacions o nuclis urbans allunyats de la xarxa de gas natural.

Aquesta activitat tampoc està liberalitzada. Els seus preus són regulats per la Direcció General de Política Energètica i Mines. La tarifa està constituïda per dos termes: el terme associat als costos de comercialització, que es revisa anualment el mes de juliol, i el terme variable associat al preu de la matèria primera (butà i propà), que s’actualitza mensualment a partir de les seves cotitzacions internacionals i dels nolis. S’estima que hi ha prop de 360.000 consumidors de gas canalitzat, tot i que en continu descens.