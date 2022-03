Catalunya va rebre el 2021 assignacions per valor de 1.904,4 MEUR del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dels quals 1.491 MEUR van correspondre a la Generalitat. Es tracta d'un 7,8% dels 24.198 milions d'euros que l'Estat va gestionar el 2021. A banda, el govern de l'Estat va assignar 121,8 milions d'euros a les entitats públiques catalanes i 290,7 MEUR més es van obtenir a través de convocatòries estatals (1.701 MEUR). El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha tornat a denunciar el paper "testimonial" de la Generalitat en la capacitat de gestionar els fons europeus. "A dia d'avui, el Govern no ha disposat ni d'un sol euro per poder decidir a quina prioritat destinar-lo", s'ha exclamat.

Els 1.904,4 milions d'euros que ha rebut la Generalitat representen el 14% dels 9.757 MEUR dels fons que l'Estat va destinar a les comunitats autònomes. En total, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència va transferir a l'Estat 24.198 milions d'euros durant el 2021, mentre que per a aquest any en seran 25.033 milions d'euros, el 2023 seran 19.109 MEUR i en el període 2024-26 un total de 2.727 milions d'euros.

Segons ha detallat el Departament d'Economia i Hisenda, dels 1.491,9 milions d'euros que ha rebut la Generalitat a tancament de l'any passat, els Departaments d'Acció Climàtica i els de Drets Socials seran els que hauran rebut una major partida, amb 315,5 milions d'euros i 303,8 milions d'euros, respectivament; seguit del Vicepresidència i Polítiques Digitals i Educació, amb 229,1 MEUR i 226,7 MEUR, respectivament. A la cua, hi ha el Departament de Cultura, amb 9 MEUR i Igualtat i Feminismes, amb 2,3 MEUR.

D'altra banda, la Generalitat intervindrà en prop d'un centenar d'actuacions, de les quals 32 són actuacions d'execució directa, 30 licitacions i 36 convocatòries.

D'entre les convocatòries, ja n'hi ha 14 de publicades per valor d'uns 330 milions d'euros, com per exemple 114,9 MEUR per a ajuts per a l'autoconsum i l'emmagatzematge; o els 63,9 MEUR per al pla Moves III; mentre que d'entre les previstes n'hi ha 22 per un valor aproximat de 360 MEUR aproximadament. Per exemple, per al primer trimestre d'aquest any destaquen 186 MEUR per a la rehabilitació d'edificis, 38,4 MEUR per a polítiques d'ocupació i 22,4 MEUR per a mobilitat urbana.

Giró demana una assignació de 2.089 milions d'euros

El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha explicat en roda de premsa que la Generalitat aspira a poder rebre 2.089 milions d'euros dels fons Next Generation EU per a projectes territorialitzats. "Si aquesta demanda és atesa, preveiem que aquests recursos tindran un efecte tracció sobre l'economia i mobilitzaran una inversió de 5.200 MEUR", ha afegit el conseller.

La Generalitat ha proposat 13 projectes, que són part dels 27 presentats fa un any, agrupats en tres grans eixos: la transformació, la transformació ecològic i les infraestructures per a la transformació. En el primer s'inclouen els projectes que han de permetre transformar el seu teixit econòmic cap a la digitalització. En total, sumen 673 milions d'euros per a la primera autopista quàntica entre Barcelona i Madrid o un hub d'excel·lència de Teràpies Emergents i Medicina Especialitzada.

Pel que fa el segon bloc, està destinat a al transformació del teixit productiu català ca a una economia verda, amb tres projectes –la proteïna alternativa, la bioeconomia circular des purins i la descarbonització de la indústria- que sumen 556 MEUR. Per últim, el bloc de les Infraestructures per a la transformació inclou tres actuacions per un import de 860 MEUR. Es tracta de la innovació audiovisual i del videojoc, la racionalització de l'ús de l'aigua i la mobilitat el futur.

D'altra banda, el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i la secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus, Matilde Villarroya, han presentat aquest dilluns el nou web fonseuropeus.gencat.cat, que agruparà totes les oportunitats per acollir-se a fons europeus, tant els Next Generation EU com d'altres com els Fons de Desenvolupament de Desenvolupament Regional (FEDER) o el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

En la nova web, hi destaca l'apartat dedicat als Fons NGEU, dirigida tant a entitats locals, coma altres institucions públiques; i beneficiaris, com empreses i particulars. "Volem que tothom s'hi senti acollit", ha assenyalat Villaroya. Hi consta informació sobre les convocatòries, una explicació de la cogovernança dels fons i la normativa, que incorpora un apartat de preguntes freqüents. També inclou un buscador de convocatòries i informació a temps real sobre el seguiment de l'execució; una descripció de les convocatòries i un calendari amb les previsions de publicació de cada nova convocatòria.