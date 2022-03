El Govern no descarta abaixar impostos als carburants dins del ventall de mesures fiscals de xoc en les quals treballa per frenar l’impacte de la pujada de l’energia en els col·lectius empresarials i socials més afectats pel seu encariment, derivat de la guerra a Ucraïna. «Estudiarem un paquet de mesures, algunes passaran per revisar a la baixa la fiscalitat d’alguns sectors o productes que estiguin clarament impactats per l’increment de la inflació [...] Amb això avanço bastant respecte a l’actitud del Govern», va avançar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, aquest dilluns, abans de la presentació del llibre ‘Pioneras, cien años de la presencia de la mujer en el Tribunal de Cuentas 1921-2021’.

Tot i que la ministra no va voler entrar en detall sobre quin tipus d’impostos es pretén revisar, sí que va assegurar que s’avaluarà la fiscalitat dels productes més afectats per l’alça de la inflació, com poden ser els carburants, gravats per l’IVA i els impostos especials. No en va, un dels principals acords entre el Govern i les autonomies emanats de la Conferència de Presidents de La Palma aquest cap de setmana recull l’adopció de «rebaixes fiscals per esmorteir l’impacte dels preus de l’energia als rebuts que paguen famílies i empreses». «Hem de ser cauts a l’hora d’anticipar cap tipus de mesura fins que no estigui dialogada i consensuada» amb els agents socials i els grups polítics, ha recalcat Montero.

A més, el disseny final de les mesures de xoc dependrà de l’abast dels acords que els caps de govern pactin finalment en el Consell Europeu del 24 i el 25 de març sobre la regulació del mercat del gas i del sistema de preus del mercat elèctric. Sobre la possibilitat d’elevar els impostos als beneficis que obtenen les elèctriques com a conseqüència de la pujada de preus –tal com ha proposat a Madrid el secretari general de l’OCDE, Mathias Cormann– Montero va recalcar que el Govern ja ha «topat» aquests guanys i ha pres mesures en aquest sentit. «Hi ha diferents maneres d’abordar aquests beneficis, bé per la via fiscal o a través de la regulació, que és la forma que ha elegit aquest Govern», va precisar.

Els diferents impostos

Aproximadament la meitat del preu dels carburants correspon a impostos. Gasolines i gasoils suporten fins a quatre impostos diferents. A més de l’IVA (21%) i dels impostos especials (una quantitat fixa per litre, depenent del tipus de combustible), hi ha l’impost sobre vendes minoristes de l’Estat (2,4 cèntims per cada litre de combustible) i l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs de les comunitats autònomes, el famós cèntim sanitari.

La ministra Montero va refusar precisar si el Govern s’obre a baixar del 21% a 10% l’IVA que s’aplica sobre els carburants. Aplicar el tipus reduït de l’IVA (10%) als carburants no està permès per les directives europees i només seria possible fer-ho si la Comissió Europea accepta canviar aquesta regla com a mesura excepcional per encarar les actuals dificultats del mercat energètic. No obstant, països com Polònia han decidit de forma unilateral rebaixes de l’IVA per sobre del permès per Europa com mesures per frenar els efectes de la inflació. Ja abans de l’esclat de la guerra, l’1 de febrer va entrar en vigor a Polònia una rebaixa de l’IVA del combustible des del 23 al 8% i el del gas es va eliminar al passar del 8 al 0%; el govern polonès també va eliminar l’IVA dels aliments bàsics i dels fertilitzants. És difícil anticipar si el precedent de Polònia, país sobre el qual recau gran part de la crisi humanitària i energètica de la guerra en Ucraïna, podria ser adoptat per altres països comunitaris en el context actual.