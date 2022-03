La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha afirmat aquest dilluns que la vaga dels transportistes convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector del transport (CNTC) "no està tenint massa incidència", tot i que "cal ser prudents i estem fent un seguiment exhaustiu coordinat amb el Ministeri de l'Interior". "Crec que cal fer una crida a la calma, que d'això en sortirem tots junts", ha dit abans de recordar que el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat un pla de resposta global a la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna.

Segons Sánchez, la situació del transport "està controlada", però el govern espanyol "està atent" i "serà sensible". "Estem treballant en el paquet de mesures que ens puguin ajudar a afrontar una situació complexa". "No és el millor moment per convocar mobilitzacions i aturades", sinó "perquè tots plantegem què podem fer per sortir d'aquesta situació i amortir els efectes d'aquesta crisi que té un abast global". Primers piquets a la Jonquera per la vaga dels transportistes "L'abastiment està garantit" Sánchez també ha assegurat que malgrat la situació i la vaga "l'abastiment està garantit". "Crec que la vaga tindrà un impacte, però no hem de fer una crida a l'alarma a la confusió perquè cal no afegir més incertesa a la ciutadania". La ministra ha recordat que fruit de les negociacions per evitar la vaga de transportistes del mes de desembre el govern espanyol i la patronal del sector ja van adoptar mesures per pal·liar alguns dels efectes que motiven la vaga actual. Sánchez ha apuntat que el seu executiu ja treballa en mesures "de caràcter global" per evitar que l'encariment del combustible afecti l'economia. "El preu del carburant està afectant no només els transportistes i cal buscar plantejaments a nivell de la UE per amortir aquest increment". "El govern i el ministeri estem treballant per atendre a una situació que afecta el sector del transport molt especialment, però que també està afectant molts altres sectors de l'economia". "Estem fent un seguiment, respectem les negociacions".