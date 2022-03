Els transportistes han començat avui una aturada indefinida per reclamar millors condicions laborals i alçar la veu contra el preu del combustible. La vaga ha sigut convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, que assegura representar les mitjanes i petites empreses que suposen el 85% del sector.

Malgrat que en els últims dies s’ha difós una notícia falsa sobre un possible desproveïment per culpa d’aquesta vaga, s’ha de destacar que la primera jornada de l’aturada s’ha traduït principalment en diferents retencions en carreteres, sense que hagi perillat el subministrament de les grans ciutats. Bloqueig del trànsit A Catalunya, els incidents més destacats s’han donat a l’AP-7, autopista que ha tingut retencions durant gran part de la jornada en diferents punts. Un dels trams més col·lapsats ha sigut entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès, on diversos piquets han bloquejat el trànsit durant hores en direcció Tarragona. Es pot destacar també que alguns vaguistes han dificultat l’activitat habitual en zones especialment freqüentades per camions, com ha sigut el cas de la ronda Litoral de Barcelona, el port de Tarragona i <strong>la Jonquera</strong>. En altres punts de l’Estat també s’han donat paralitzacions similars. Han sigut destacables en zones industrials com Sevilla, el port de València i el passeig marítim de Palma de Mallorca. A més, s’ha reportat que en algunes de les capitals de província s’han produït incidents contra els transportistes que sí que han treballat avui. Protestes a Mallorca A Mallorca, desenes de manifestants han protestat aquest matí davant Teresa Ribera, ministra de Transició Energètica, que ha acudit a la inauguració d’una planta d’hidrogen a l’illa. A més, els transportistes han dificultat l’accés a l’acte a Reyes Maroto, ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, i a Francina Armengol, presidenta del Govern Balear. Poc seguiment Malgrat les incidències comentades anteriorment, les empreses del sector consultades per EL PERIÓDICO afirmen que <strong>les afectacions del primer dia de vaga</strong> han sigut escasses i que la jornada ha transcorregut amb certa normalitat. En la mateixa línia s’ha posicionat Pimec, patronal de les pimes catalanes, que també parla de poc impacte a Catalunya. S’ha de recordar que tant CCOO com UGT, sindicats amb més afiliats del país, s’han desmarcat de la vaga. La plataforma convocant de la vaga, en canvi, reivindica el gran seguiment de l’aturada indefinida a ciutats com Lugo. Respecte a les diferents incidències que s’han reportat durant el dia, Manuel Hernández, president de la plataforma, ha defensat a Espejo Público que «han de rebre aquesta organització que és la que aglutina la mitjana i petita empresa; mentre no sigui així, em temo que estarem agreujant la situació i esgotant la paciència de milers de famílies que estem parades per necessitat».