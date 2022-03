El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) traurà a subhasta els antics terrenys de Nissan a prop del moll de Barcelona i els llogarà a un únic operador logístic. Aquest, posteriorment, incorporarà dins dels 517.000 metres quadrats de superfície que deixa enrere el fabricant nipó als projectes industrials del ‘Hub’ de l’electromobilitat i Silence. Aquests dos actors, que ja a principis de març van quedar confirmats dins dels terrenys de Zona Franca, preveuen firmar un precontracte a finals d’aquest mes per garantir les seves produccions. I el nom logístic que assumirà la gestió de tots els terrenys sorgirà d’un concurs que el Consorci obrirà en el termini d’un mes i que podria estar tancat abans de finalitzar el primer semestre d’aquest any, segons expliquen fonts coneixedores del procés de reindustrialització de Nissan.

Reunió a reunió, el futur de les fàbriques de Nissan a Catalunya es va concretant. Aquest dilluns es van tornar a veure les cares el Govern, la Generalitat, l’empresa i els sindicats per detallar el repartiment dels terrenys. A Zona Franca s’instal·larà el ‘Hub’, amb el seu projecte de fàbrica multimodel on pretén produir vehicles elèctrics de firmes com Ronn Motor, camions com Tevva o furgonetes com Inzile. Així com altres models propis com les ‘pick up’ de la marca Ebre. Les consultores QEV i Btech han presentat noves garanties de finançament en la reunió d’aquest dilluns per quedar-se tant amb gran part de Zona Franca com amb la factoria de Montcada i Reixac per als seus processos d’estampació i de producció de components. Silence, per la seva banda, es confirma com a ocupant d’una part minoritària dels terrenys (uns 60.000 metres quadrats), malgrat les seves reticències inicials i la seva voluntat de quedar-se amb els terrenys de Montcada.

La comissió de reindustrialització de Nissan vol blindar que els grans gegants logístics i la seva capacitat financera no monopolitzi els terrenys. És per això que les condicions de la subhasta les fixaran entre el Govern, la Generalitat, el Consorci, Nissan i els sindicats, amb opcions d’habilitar lloguers més barats o percentatges mínims per a projectes industrials que d’un altre tipus. Aquest plec de condicions els acabaran de definir al llarg del mes que ve. Després s’obrirà el concurs, els potencials interessats es presentaran i la comissió decidirà –per consens– quin de tots els candidats li interessa més. Això es pot demorar un o dos mesos més i una vegada estigui tancat el ‘propietari’ dels terrenys, el ‘Hub’ i Silence podran firmar amb ell els seus contractes de subarrendament dels terrenys per començar a treballar.