El Govern espanyol té via lliure de la Comissió Europea per utilitzar 30 milions d’euros del programa de fons Next Generation EU per eliminar les barreres a la interoperabilitat en el transport ferroviari de mercaderies. Segons l’anàlisi de Brussel·les, l’esquema proposat per Espanya és «necessari i proporcionat», permetrà millorar la interoperabilitat i promourà l’ús d’aquest mitjà de transport, menys contaminant que el transport per carretera, cosa que permetrà al seu torn reduir la congestió viària i beneficiar el medi ambient i la mobilitat.

El pla, que té per objectiu promoure el canvi modal del transport de mercaderies de la carretera al ferrocarril, es costejarà a través de subvencions directes per finançar la millora dels equips de bord del Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari (ERTMS). Les ajudes també serviran per finançar altres mesures per eliminar les barreres a la interoperabilitat ferroviària, com la instal·lació de sistemes de reducció de soroll i eixos d’ample variables als vagons de mercaderies, així com l’adopció de les locomotores a diferents voltatges.

Segons ha destacat l’Executiu comunitari, la iniciativa espanyola compleix amb els objectius del Pla de Recuperació i Resiliència d’Espanya, l’Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent i el Pacte Verd Europeu. No només perquè és «necessari i proporcionat», sinó perquè a més les ajudes tindran un «efecte incentivat» ja que els beneficiaris no realitzarien les inversions si no hi hagués ajudes públiques. Per això, conclou Brussel·les, la mesura contribuirà a la coordinació del transport i facilitarà la transferència del transport de mercaderies de la carretera al ferrocarril, d’acord amb els objectius polítics de la Unió Europea, sense distorsionar indegudament la competència en el mercat únic.