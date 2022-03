El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha advertit aquest dilluns que l'impacte de la guerra d'Ucraïna en l'economia europea serà "greu". A l'arribada a la reunió de l'Eurogrup, Gentiloni ha fet una crida a respondre de manera "forta" per "mitigar" els efectes econòmics del conflicte, com la pressió sobre la inflació i l'alça dels preus de l'energia i els aliments. "Hem d'estar preparats per a aquesta situació d'incertesa i tenir polítiques coordinades", ha subratllat Gentiloni. Al seu torn, la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, ha insistit que l'economia espanyola és de les "menys exposades" als efectes econòmics de l'atac militar rus a Ucraïna.

Segons ha indicat Gentiloni, l'impacte econòmic de la guerra és encara incert perquè és "massa aviat" per tenir una estimació "seriosa". A més, ha apuntat que hi ha elements, com la confiança o la durada de l'atac, que fan difícil calcular l'impacte sobre el PIB. En la mateixa línia, el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, ha coincidit que la guerra tindrà "implicacions" econòmiques que cal "mitigar". Dombrovskis ha alertat que les sancions imposades a Rússia també tenen efectes sobre l'economia europea perquè ha apuntat que aquestes mesures són necessàries per "defensar la democràcia i la pau". Al seu torn, Calviño ha subratllat que cal "actuar" per "minimitzar l'impacte negatiu" de la guerra en el creixement i la inflació. Sobre la proposta d'un nou fons amb deute conjunt per finançar les necessitats energètiques, la vicepresidenta del govern espanyol ha defensat la necessitat d'una "resposta coordinada" a nivell europeu.