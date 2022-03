Júlia Ferrer Soler és de Figueres i té 27 anys. Amb 23, va fundar la seva empresa, dedicada al disseny d’estampats. Fa poc, Foment del Treball i el Consolat dels Estats Units a Barcelona la van seleccionar, entre un grup d’emprenedores, per al programa formatiu Academy for Women Entrepreneurs. Ferrer va obrir Sunsmith Print Studio a Figueres l’abril del 2018, quan encara estava acabant els estudis. El febrer del 2020, va exposar a la Première Vision Paris i va ser escollit com un dels millors estudis emergents en l’àmbit europeu.

Quina és l’activitat que realitzen a Sunsmith Print Studio?

Som un estudi de disseny especialitzat en disseny gràfic tèxtil i moda, en disseny d’estampats. Fem tota la creació d’estampats des de zero i preparem els arxius perquè siguin adequats per a la seva producció industrial en l’àmbit del tèxtil i la moda. Els nostres clients són marques que busquen poder integrar estampats als seus productes.

Es pot dir que és una feina molt creativa?

És creativa i alhora té un punt tècnic. Molts cops et diuen que ets una artista. Però no, el disseny no és art, el disseny és una activitat creativa a través de la qual es busca un procés de comunicació. El disseny ha de ser estètic i aquesta estètica ha d’ajudar a comunicar una cosa. Les marques han de poder expressar el que són a través dels seus productes.

Tenia 23 anys quan va posar en marxa la seva iniciativa emprenedora. Després de quatre anys, aquella jove emprenedora és avui una empresària?

Bé, són dues coses que van molt lligades. L’emprenedoria és més una actitud de voler-te buscar la teva pròpia manera de viure i l’empresariat és de quina manera ho fas. Una cosa sense l’altra a la pràctica no existeix.

Aquí no tenen competència?

En tota la demarcació de Girona diria que no, almenys no conec cap altre estudi aquí. A Barcelona sí que n’hi ha més.

Diríem que és pionera en aquest àmbit a la demarcació?

És una cosa que sempre fa il·lusió, tot i que en aquesta disciplina hi ha molt de fair-play. Sempre que he anat a fires, l’ambient ha estat de companyonia, perquè encara que siguis competència crec que tothom té el seu propi estil dins el disseny. L’ambient és molt maco, molt d’ajudar-se els uns als altres.

Quina va ser la trajectòria acadèmica per arribar fins aquí?

Vaig estudiar sempre als Cendrassos, vaig fer el Batxillerat Humanístic, i després vaig anar a estudiar Audiovisuals i Multimèdia a l’Eram, a Girona. Aquesta és una carrera molt àmplia en la qual toques fotografia, vídeo, web, màrqueting, creació d’empreses... Curiosament, aquesta última és l’assignatura de la qual vaig treure pitjor nota en tota la carrera. M’agrada explicar que, a vegades, si bé t’ofusques molt amb les notes pensant que definiran en què ets bo i en què no ets bo, haver tret la pitjor nota en comparació amb la resta de matèries no ha marcat el meu camí. Ho demostra que tinc una empresa funcionant des de fa quatre anys.

Com encaixa el disseny d’estampats en aquest grau?

És un grau molt ampli i a mi sempre em van tirar més les arts gràfiques. L’últim any de carrera vaig fer un Erasmus a Anglaterra, a Stoke-on-Trent, una ciutat que està entre Manchester i Birmingham. Allà vaig estudiar disseny d’estampats per a tèxtils. L’experiència va ser increïble.

La passió per la moda li ve d’abans?

No creguis. No em considero la típica fashionista, per posar-li una paraula. A mi el que realment m’apassiona és la creació. Sempre dic, almenys dins l’estudi, que la nostra visió del disseny és sensibilitat i pragmatisme. Sensibilitat perquè cal entendre les necessitats dels teus clients i saber-les comunicar i pragmatisme perquè tots aquests conceptes ideals els has de poder baixar i convertir-los en una imatge gràfica que realment funcioni i que transmeti el que ells volen a través de les formes i els colors.

Per a quines empreses treballen?

Estem obertes a tot. Hem treballat tant per a empreses grans i consolidades com per a dissenyadors més independents. Però l’experiència que més ens agrada és treballar amb marques petites. És molt més emocionant, molt més de tu a tu. A mi m’encanta la part humana dels negocis.

Com s’organitzen?

Hem creat una xarxa de partners, tant internacionals com nacionals, per poder desenvolupar projectes més integrals i oferir un millor servei als nostres clients. L’equip de disseny està format per una dotzena de dones d’arreu del món, que treballem sempre en remot. Per tant, la digitalització ha sigut l’adn de l’empresa des del principi. Poder treballar amb dones d’arreu, dels Estats Units, del Brasil, de Colòmbia, d’Alemanya, de França, de Regne Unit… enriqueix molt l’estil de l’estudi perquè ens dona una perspectiva molt més àmplia.

Com defineix el seu estil?

Bona pregunta. Crec que és més la idea del disseny: el pragmatisme i la sensibilitat, que encara que semblin pols oposats, no tenen per què estar separats. Així que m’atreviria a dir que l’estil que seguim a l’estudi és delicat i potent, amb molta força alhora.

Com va ser la seva experiència a la formació de l’Academy for Women Entrepreneurs?

Ens van fer formació durant uns mesos, tant online com presencial, sobre emprenedoria. El que m’emporto d’allò és haver compartit amb dones del territori l’experiència de l’emprenedoria que, de fet, és molt solitària. El fet de compartir i de poder conèixer altres punts de vista és sempre molt empoderador.